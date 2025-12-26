Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 16:10 -
Güncelleme Tarihi:
26 Aralık 2025 16:10
Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı, külot neden giyilir? 2026
Yılbaşını temsil eden kırmızı ve yeşil renkleri Aralık ayı boyunca tüm evleri ve vitrinleri süslüyor. Yılbaşında ne giyilir diye düşünüldüğünde ilk akla kırmızı parçalar geliyor. Peki, yılbaşında kırmızı iç çamaşırı, külot neden giyilir?
Yeni yıl yaklaşıyor... Yeni yılı karşılama ritüelleri kültürden kültüre değişiklik gösteriyor. Her yıl 31 Aralık gelmeden önce kendinize ve yakın arkadaşlarınıza kırmızı iç çamaşırı hediye alanlardan mısınız? Peki, yılbaşında kırmızı iç çamaşırı, külot neden giyilir?
YILBAŞINDA KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI, KÜLOT NEDEN GİYİLİR?Her sene Aralık ayında kırmızı iç çamaşırı alışverişleri yapılıyor. Kırmızı iç çamaşırının her tene yakıştığını biliniyor. Ancak bu alışverişlerin temel nedeni görsellikten çok daha başka. Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymek tüm dünyada uygulanan bir adet olarak görülüyor.İLK KIRMIZI KÜLOT FİKRİ 1956 YILINDA ATILDIYılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir soruları sıklıkla aratılıyor. Bu geleneğin başlangıcı çok eskilere dayanıyor. Kırmızı külotlar, 1956 yılında iflas eden Amerikalı bir iç çamaşırı satıcısı Henry George'un fikriydi. George, kadınların sütyen ve külotları takım olarak kırmızı renkte alırken, tek külot alanların sadece siyah ya da beyaz renkleri tercih ettiklerini fark etti. ŞANS GETİRDİĞİ DÜŞÜNCESİ TAMAMEN SATIŞ TAKTİĞİ OLARAK BAŞLAMIŞTIHemen çalışanlarıyla bir toplantı düzenleyen George, kırmızı külotları satmak için bir strateji geliştirdi. Yılbaşından bir hafta önce üç yıldır satamadığı kırmızı külotları yakın çevresindeki kadınlara hediye ederek, bunun onlara şans getireceğini söyledi.GELENEK HALİNE GELDİBöylece 31 Aralık günü George'un deposunda kalan kırmızı külotların hepsi tükenirken, kırmızı külotların şans getireceği kulaktan kulağa yayıldı ve gelenek haline geldi.
