Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı, külot neden giyilir? 2026

Her sene Aralık ayında kırmızı iç çamaşırı alışverişleri yapılıyor. Kırmızı iç çamaşırının her tene yakıştığını biliniyor. Ancak bu alışverişlerin temel nedeni görsellikten çok daha başka. Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymek tüm dünyada uygulanan bir adet olarak görülüyor.

Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir soruları sıklıkla aratılıyor. Bu geleneğin başlangıcı çok eskilere dayanıyor. Kırmızı külotlar, 1956 yılında iflas eden Amerikalı bir iç çamaşırı satıcısı Henry George'un fikriydi. George, kadınların sütyen ve külotları takım olarak kırmızı renkte alırken, tek külot alanların sadece siyah ya da beyaz renkleri tercih ettiklerini fark etti.

Hemen çalışanlarıyla bir toplantı düzenleyen George, kırmızı külotları satmak için bir strateji geliştirdi. Yılbaşından bir hafta önce üç yıldır satamadığı kırmızı külotları yakın çevresindeki kadınlara hediye ederek, bunun onlara şans getireceğini söyledi.

Böylece 31 Aralık günü George'un deposunda kalan kırmızı külotların hepsi tükenirken, kırmızı külotların şans getireceği kulaktan kulağa yayıldı ve gelenek haline geldi.

