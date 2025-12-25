-
Kandilde cinsel ilişkiye girmek günah mı? 2025 Regaib kandilinde cinsel ilişkiye girmek haram mı?
Haber Tarihi: 25 Aralık 2025 15:34 -
Güncelleme Tarihi:
25 Aralık 2025 15:34
Bu gece Regaib Kandili gecesi. Bu noktada "Kandilde ilişkiye girmek, cinsel ilişki günah mı? Diyanet kandilde ilişkiye girmek haram mı" soruları en çok merak edilen konular arasında. Regaib Kandili gecesinde cinsel ilişki yaşamayı planlayanları merak ettiği sorulardan birisi de kandil gecesi ilişkiye girmek günah mı? İşte detaylar...
Kandilde cinsel ilişki günah mı sorusu Diyanet'in açıklaması ile yanıt buldu. İslam'da kutsal kabul edilen günlerde milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak günahlarının bağışlanması için dua ediyor. Camilerde kandil gecelerinde çeşitli programlar düzenleniyor. Kandil ve dini günler ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kandilde cinsel ilişkiye girip girmeyeceği konusu. İşte detaylar...
KANDİLDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK GÜNAH MI?
Bir televizyon programında Nihat Hatipoğlu, izleyiciden gelen "Kandillerde eşimle ilişkiye girebilir miyim?" sorusuna "Kandillerde eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan bir mahsuru yok" yanıtını vermişti.
Kandillerde eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan herhangi bir mahsuru olmadığını ifade eden Hatipoğlu, "Kandillerde evlenmenin, gerdeğe girmenin, eşlerin birbirleriyle yakınlaşmasının dini açıdan bir mahsuru yok. Günah değil. Bana çok soruyorlar umrede karı-koca yakınlaşabilir mi? Yakınlaşabilir tabii... Edebe aykırı değildir. Sadece ihramlıyken birleşmek ve kadın adetliyken birliktelik caiz değildir" dedi. ÇOCUK SAKAT DOĞAR MI?
Kadın izleyicinin "Çocuk sakat doğar mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, "Kandilde bir araya gelmenin çocukla ilgisi yoktur" ifadelerine yer verdi. BERAT KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?
Hazreti Muhammed (S.A.V) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
