28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Souffian El Karouani

Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekibi Utrecht'te forma giyen 25 yaşındaki sol bek Souffian El Karouani için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

28 Aralık 2025 11:21
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk transferini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile yapmıştı.

Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini Samsunspor'a ödeyip transferi resmiyete dökmeye hazırlanan Fenerbahçe, ikinci takviyesini Hollanda'dan yapıyor. 

Ocak ayında sol bek transferi de planlayan Fenerbahçe, bir süredir Souffian El Karouani ile görüşme halindeydi. Sözcü'nün haberine göre sarı-lacivertliler, hem oyuncu hem de Utrecht ile anlaşma sağladı.



İSTANBUL'A GELİP İMZAYI ATIYOR

Souffian El Karouani'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 2502 dakika süre alan 25 yaşındaki El Karouani, 3 gol ve 15 asistlik istatistik yakaladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
