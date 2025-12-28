Ömer Toprak, Real Sociedad'ta!

Eski futbolcu Ömer Toprak, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
YARDIMCI ANTRENÖR OLDU
Tecrübeli isim, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın antrenör kadrosunda görev almaya başladı.
Uzun yıllar Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formaları giyen, Türkiye'de ise A Milli Takım'ın yanı sıra Başakşehir'de de oynayan Ömer Toprak, aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekibe geçiş yaptı.
Futbolculuk döneminde savunmadaki liderliğiyle öne çıkan Toprak'ın, Real Sociedad'ta antrenör kadrosunda yer alması dikkat çekti.
GÖREV TANIMI MERAK KONUSU
Ömer Toprak'ın Real Sociedad'daki görev tanımı ve sorumluluklarının önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.
