27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
3-2
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
1-1
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
0-2
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-1
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-2
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Juventus, ikinci yarıda açıldı: Kenan Yıldız boş geçmedi

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, deplasmanda Pisa'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 28 Aralık 2025 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 01:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus, ikinci yarıda açıldı: Kenan Yıldız boş geçmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Pisa'nın konuğu oldu.

Arena Garibaldi'de oynanan mücadelede deplasman ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mücadeledeki golleri Juventus adına 73. dakikada Arturo Calabresi(K.K.) ve 90+2. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.


Bu sonuçla Pisa 11 puanda kalırken üst üste 3. galibiyetini alan Luciano Spaletti'nin öğrencileri 32 puana yükseldi.

KENAN YILDIZ VE ISAK VURAL 11'DE

Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile Pisa'nın orta saha oyuncusu İsak Vural, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Kenan Yıldız, mücadelenin 90+4. dakikasında oyundan alınarak yerini Joao Mario'ya bırakırken, İsak Vural ise 65. dakikada kenara geldi ve yerine Höjholt sahaya girdi.

Serie A'nın 18. haftasında Pisa deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Juventus ise Lecce'yi konuk edecek.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.