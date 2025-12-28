İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Pisa'nın konuğu oldu.
Arena Garibaldi'de oynanan mücadelede deplasman ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Mücadeledeki golleri Juventus adına 73. dakikada Arturo Calabresi(K.K.) ve 90+2. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
Bu sonuçla Pisa 11 puanda kalırken üst üste 3. galibiyetini alan Luciano Spaletti'nin öğrencileri 32 puana yükseldi.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile Pisa'nın orta saha oyuncusu İsak Vural, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Kenan Yıldız, mücadelenin 90+4. dakikasında oyundan alınarak yerini Joao Mario'ya bırakırken, İsak Vural ise 65. dakikada kenara geldi ve yerine Höjholt sahaya girdi.
Serie A'nın 18. haftasında Pisa deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Juventus ise Lecce'yi konuk edecek.
KENAN YILDIZ VE ISAK VURAL 11'DE
