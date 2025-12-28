28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Galatasaray yönetiminin yeni hamlesi: 25 milyon dolar

Galatasaray'da yönetim yeni bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, 2 yıllık loca yenileme hamlesiyle kasasına 25 milyon dolar (1.1 milyar TL) koyacak.

calendar 28 Aralık 2025 09:24 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray yönetiminin yeni hamlesi: 25 milyon dolar
Üç sene üst üste şampiyon olan Galatasaray, saha içindeki başarısını saha dışına taşıdı.

Sponsorluk gelirini yıllık 40 milyon Euro seviyesine çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, yeni yılda localardan ekstra gelir etmeye hazırlanıyor.

LOCA SAHİPLERİNE TEKLİF GİTTİ

RAMS Park'ta halihazırda 224 adet loca hizmet veriyor. Kulüpten loca sahiplerine +2 yıllık yenileme teklifleri gitmeye başladı.

Taraftarın büyük çoğunluğunun olumlu dönüş yapması bekleniyor. Aslantepe'de boşa çıkacak localar için de birçok kişi sıraya girerek ismini yazdırdı.

BEKLENTİ 25 MİLYON DOLAR

2 yıllık loca yenilenme hamlesiyle Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 25 milyon dolar (1.1 milyar TL) girecek.


  • KL
