Galatasaray yönetiminin yeni hamlesi: 25 milyon dolar

Üç sene üst üste şampiyon olan Galatasaray, saha içindeki başarısını saha dışına taşıdı.
Sponsorluk gelirini yıllık 40 milyon Euro seviyesine çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, yeni yılda localardan ekstra gelir etmeye hazırlanıyor.
LOCA SAHİPLERİNE TEKLİF GİTTİ
RAMS Park'ta halihazırda 224 adet loca hizmet veriyor. Kulüpten loca sahiplerine +2 yıllık yenileme teklifleri gitmeye başladı.
Taraftarın büyük çoğunluğunun olumlu dönüş yapması bekleniyor. Aslantepe'de boşa çıkacak localar için de birçok kişi sıraya girerek ismini yazdırdı.
BEKLENTİ 25 MİLYON DOLAR
2 yıllık loca yenilenme hamlesiyle Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 25 milyon dolar (1.1 milyar TL) girecek.
