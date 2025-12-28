Galatasaray, kararı ona bıraktı!

Galatasaray'da Mario Lemina'nın takımdaki geleceği netleşmeye başladı.
Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu futbolcunun durumuyla ilgili son kararı oyuncunun kendisine bıraktı.
Devre arasında kadroya katılan Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girmesi için bu sezon maçların yüzde 60'ında süre alması gerekiyordu. Ancak Galatasaray cephesi bu detaya takılmadan, 32 yaşındaki futbolcunun vereceği kararı bekleme yönünde karar kıldı.
YENİ SÖZLEŞME MASADA
Galatasaray'ın, Lemina'nın sezonluk 2.5 milyon euro ücretle devam etmeyi kabul etmesi halinde yeni sözleşmeye hazır olduğu öğrenildi. Gabonlu orta sahanın ise takım içindeki diğer oyunculara yapılan iyileştirmeleri örnek göstererek maaşında artış talep ettiği belirtiliyor.
Öte yandan Lemina'ya Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği ifade edilirken, Afrika Uluslar Kupası dönüşünde tarafların masaya oturması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Şu anda Afrika Kupası için Gabon Milli Takımı'nda bulunan Mario Lemina, ligde oynanan 17 maçın 13'ünde forma giydi.
