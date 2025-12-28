28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Galatasaray, kararı ona bıraktı!

Galatasaray'da Mario Lemina'nın yeni sözleşmesi konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadı.

calendar 28 Aralık 2025 10:06 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 10:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, kararı ona bıraktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Mario Lemina'nın takımdaki geleceği netleşmeye başladı.

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu futbolcunun durumuyla ilgili son kararı oyuncunun kendisine bıraktı.

Devre arasında kadroya katılan Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girmesi için bu sezon maçların yüzde 60'ında süre alması gerekiyordu. Ancak Galatasaray cephesi bu detaya takılmadan, 32 yaşındaki futbolcunun vereceği kararı bekleme yönünde karar kıldı.


YENİ SÖZLEŞME MASADA

Galatasaray'ın, Lemina'nın sezonluk 2.5 milyon euro ücretle devam etmeyi kabul etmesi halinde yeni sözleşmeye hazır olduğu öğrenildi. Gabonlu orta sahanın ise takım içindeki diğer oyunculara yapılan iyileştirmeleri örnek göstererek maaşında artış talep ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Lemina'ya Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği ifade edilirken, Afrika Uluslar Kupası dönüşünde tarafların masaya oturması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Şu anda Afrika Kupası için Gabon Milli Takımı'nda bulunan Mario Lemina, ligde oynanan 17 maçın 13'ünde forma giydi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.