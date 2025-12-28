Disasi'de son karar Okan Buruk'un!

Ligin ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Stoper pozisyonunda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif arayan Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
CHELSEA'DEN GALATASARAY'A ÖNERİLDİ
Chelsea'nin yeni sezon planları arasında yer alamayan Axel Disasi, sarı-kırmızılılara önerildi.
Kulübü ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Fransız stoperin uygun şartlarda kadroya dahil edilebileceği aktarıldı.
SON KARAR OKAN BURUK'UN
Axel Disasi konusundaki son kararı Okan Buruk verecek.
