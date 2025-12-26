Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 16:07 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 16:07

Yılbaşı programları TV 2026: O Ses Yılbaşı, İbo Show...

2026 Yılbaşı programları TV'de belli oldu. O Ses Yılbaşı programıda bu yıl ekranlara gelecek. Yılbaşı kutlamaları için geri sayım başladı. Yılbaşı gecesinde ailecek ve ya arkadaşlarla evde vakit geçirecek olanlar televizyon yayın akışı hakkında bilgi almak istiyor. Peki 31 Aralık akşamı hangi kanalda, saat kaçta yılbaşı programları var? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, Fox, Star TV yılbaşı televizyon programları 2026

Yılbaşı programları TV 2026: O Ses Yılbaşı, İbo Show...
Abone Ol
2026 Yılbaşı programları TV'de belli oldu. O Ses Yılbaşı programıda bu yıl ekranlara gelecek.  Yeni yıla sayılı günler kala tv yayın akışı 31 Aralık 2026 merak ediliyor. Yılbaşı tv programları 2026 için araştırmalar hız kazandı. Yılbaşını evde sevdikleriyle televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyici kitlesi yılbaşında hangi kanalda neler var merak ediyor. İşte, Kanal D, Show TV, TV8, Fox, Star TV yılbaşı televizyon programları 2026
YILBAŞI TV PROGRAMLARI LİSTESİ 31 ARALIK 2025

Kanal D'de yılbaşı akşamı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 'Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel' programı yayınlanacak.

TV8'de yılbaşı akşamı klasikleşen program 'O Ses Türkiye Yılbaşı' ekrana gelecek.

ATV'de yılbaşında 'Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel' yayınlanacak.

Star TV'de 'Alice Müzikali' TV'de ilk kez yayınlanacak.

Show TV'de yılbaşı akşamı BKM Güldür Güldür Show ekrana gelecek.

TRT 1 yayın akışına göre 31 Aralık akşamı yabancı sinema filmi 'Bebek Firarda' yayınlanacak.

Now TV yayın akışına göre Salı akşamı dizi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' yayınlanacak.


YILBAŞI PROGRAMLARI TV 2026

Yılbaşı gecesinde televizyon izlemeyi tercih edenler için kanallar birbirinden güzel programlar hazırladı. Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek. İşte, 2025 yılbaşı televizyon programları…

TV8'DE O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL

Tv8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı gecesinde özel bir bölümle ekrana gelecek. 
O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel konukları şu şekilde;

....

...

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programı "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel"de izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

....

KANAL D'DE ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL

Kanal D'nin müzik dolu programı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesinde özel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak. Programda Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici şarkılarını seslendirecek. Programa Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi gibi sanatçılar konuk olacak. Programda hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşanacak.

STAR TV'DE İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL

Star TV'nin yılbaşı klasiği haline gelen İbo Show yılbaşı gecesinde de ekrana gelecek. Programın sunucusu İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar'ı ağırlayacak. Programda hem eski hem de yeni şarkılar söylenecek. Programda ayrıca İbrahim Tatlıses'in hayatından kesitler ve anılar da paylaşılacak.

SHOW TV'DE GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Showyılbaşı gecesinde de izleyicileri güldürmeye devam edecek. Programda Metin Özülkü, Norm Ender, Sibel Alaş ve daha pek çok ünlü isim skeçlerde rol alacak. Programda yılbaşı gecesine özel skeçler ve sürprizler yer alacak.

ATV'DE KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL VE YILDIZLAR BANA UZAK

ATV'de yılbaşı gecesinde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı yayınlanacak. Programda ünlüler yarışacak ve kazandıkları parayı bağışlayacaklar. Programda ayrıca yılbaşı gecesine özel sorular ve hediyeler de olacak. ATV'de ayrıca yeni bir dizi olan Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle ekrana gelecek


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
TV
Gündem

Diğer Haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a, Mali sürprizi! Afrika Kupası Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a, Mali sürprizi!
Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi! Manchester United Manchester United, tek golle Newcastle United'ı yendi!
Robert Lewandowski: 'Henüz karar vermedim' Barcelona Robert Lewandowski: "Henüz karar vermedim"
Furkan Köseoğlu: 'Kadro derinliği yok' Spor Toto 1. Lig Furkan Köseoğlu: "Kadro derinliği yok"
Mustafa Dalcı: 'Sakaryaspor küllerinden doğar' Spor Toto 1. Lig Mustafa Dalcı: "Sakaryaspor küllerinden doğar"
Galatasaray'da stoper harekatı! Galatasaray Galatasaray'da stoper harekatı!
Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı! Fenerbahçe Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı!
Manisa FK, deplasmanda nefes aldı! Spor Toto 1. Lig Manisa FK, deplasmanda nefes aldı!
Mason Mount: 'En iyi halime geri dönüyorum' Manchester United Mason Mount: "En iyi halime geri dönüyorum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Anthony Musaba, Fenerbahçe için geldi!
2
Yüksel Yıldırım, Musaba transferine son noktayı koydu!
3
Hull City'den ligde yükseliş!
4
Necip Uysal: "Sportif karar dediler"
5
Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı!
6
Toni Fruk: "Transfere Fenerbahçe engel oldu"
7
Galatasaray'da stoper harekatı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.