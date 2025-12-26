Yılbaşı programları TV 2026: O Ses Yılbaşı, İbo Show...

Kanal D'de yılbaşı akşamı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 'Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel' programı yayınlanacak.

TV8'de yılbaşı akşamı klasikleşen program 'O Ses Türkiye Yılbaşı' ekrana gelecek.

ATV'de yılbaşında 'Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel' yayınlanacak.

Star TV'de 'Alice Müzikali' TV'de ilk kez yayınlanacak.

Show TV'de yılbaşı akşamı BKM Güldür Güldür Show ekrana gelecek.

TRT 1 yayın akışına göre 31 Aralık akşamı yabancı sinema filmi 'Bebek Firarda' yayınlanacak.

Now TV yayın akışına göre Salı akşamı dizi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' yayınlanacak.

Yılbaşı gecesinde televizyon izlemeyi tercih edenler için kanallar birbirinden güzel programlar hazırladı. Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek. İşte, 2025 yılbaşı televizyon programları…

Tv8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı gecesinde özel bir bölümle ekrana gelecek.

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel konukları şu şekilde;



....



...



Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programı "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel"de izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.



O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?





Kanal D'nin müzik dolu programı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesinde özel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak. Programda Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici şarkılarını seslendirecek. Programa Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi gibi sanatçılar konuk olacak. Programda hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşanacak.

Star TV'nin yılbaşı klasiği haline gelen İbo Show yılbaşı gecesinde de ekrana gelecek. Programın sunucusu İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar'ı ağırlayacak. Programda hem eski hem de yeni şarkılar söylenecek. Programda ayrıca İbrahim Tatlıses'in hayatından kesitler ve anılar da paylaşılacak.

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Showyılbaşı gecesinde de izleyicileri güldürmeye devam edecek. Programda Metin Özülkü, Norm Ender, Sibel Alaş ve daha pek çok ünlü isim skeçlerde rol alacak. Programda yılbaşı gecesine özel skeçler ve sürprizler yer alacak.

ATV'de yılbaşı gecesinde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı yayınlanacak. Programda ünlüler yarışacak ve kazandıkları parayı bağışlayacaklar. Programda ayrıca yılbaşı gecesine özel sorular ve hediyeler de olacak. ATV'de ayrıca yeni bir dizi olan Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle ekrana gelecek





