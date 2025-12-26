Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 16:07 -
Yılbaşı programları TV 2026: O Ses Yılbaşı, İbo Show...
2026 Yılbaşı programları TV'de belli oldu. O Ses Yılbaşı programıda bu yıl ekranlara gelecek. Yılbaşı kutlamaları için geri sayım başladı. Yılbaşı gecesinde ailecek ve ya arkadaşlarla evde vakit geçirecek olanlar televizyon yayın akışı hakkında bilgi almak istiyor. Peki 31 Aralık akşamı hangi kanalda, saat kaçta yılbaşı programları var? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, Fox, Star TV yılbaşı televizyon programları 2026
YILBAŞI TV PROGRAMLARI LİSTESİ 31 ARALIK 2025
Kanal D'de yılbaşı akşamı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 'Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel' programı yayınlanacak.TV8'de yılbaşı akşamı klasikleşen program 'O Ses Türkiye Yılbaşı' ekrana gelecek.ATV'de yılbaşında 'Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel' yayınlanacak.Star TV'de 'Alice Müzikali' TV'de ilk kez yayınlanacak.Show TV'de yılbaşı akşamı BKM Güldür Güldür Show ekrana gelecek.TRT 1 yayın akışına göre 31 Aralık akşamı yabancı sinema filmi 'Bebek Firarda' yayınlanacak.Now TV yayın akışına göre Salı akşamı dizi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' yayınlanacak.
YILBAŞI PROGRAMLARI TV 2026
Yılbaşı gecesinde televizyon izlemeyi tercih edenler için kanallar birbirinden güzel programlar hazırladı. Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek. İşte, 2025 yılbaşı televizyon programları…
TV8'DE O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL
Tv8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı gecesinde özel bir bölümle ekrana gelecek.
O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel konukları şu şekilde;
Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programı "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel"de izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
KANAL D'DE ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL
Kanal D'nin müzik dolu programı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesinde özel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak. Programda Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici şarkılarını seslendirecek. Programa Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi gibi sanatçılar konuk olacak. Programda hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşanacak.
STAR TV'DE İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL
Star TV'nin yılbaşı klasiği haline gelen İbo Show yılbaşı gecesinde de ekrana gelecek. Programın sunucusu İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar'ı ağırlayacak. Programda hem eski hem de yeni şarkılar söylenecek. Programda ayrıca İbrahim Tatlıses'in hayatından kesitler ve anılar da paylaşılacak.
SHOW TV'DE GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL
Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Showyılbaşı gecesinde de izleyicileri güldürmeye devam edecek. Programda Metin Özülkü, Norm Ender, Sibel Alaş ve daha pek çok ünlü isim skeçlerde rol alacak. Programda yılbaşı gecesine özel skeçler ve sürprizler yer alacak.
ATV'DE KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL VE YILDIZLAR BANA UZAK
ATV'de yılbaşı gecesinde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı yayınlanacak. Programda ünlüler yarışacak ve kazandıkları parayı bağışlayacaklar. Programda ayrıca yılbaşı gecesine özel sorular ve hediyeler de olacak. ATV'de ayrıca yeni bir dizi olan Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle ekrana gelecek
