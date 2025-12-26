26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
1-069'
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
1-165'
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
1-269'
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran'a destek ziyaretinde bulundu.

calendar 26 Aralık 2025 23:01
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran'a destek verdi.

Ali Koç, bugün (cuma) kulüp binasında Sadettin Saran'a destek ziyaretinde bulundu.

Ali Koç'un bu ziyaretinde bir önceki yönetimde hukuk işlerinden sorumlu olan Alper Alpoğlu da yer aldı.


FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA VE YALANLAMA

Fenerbahçe'de gerçekleşen bu ziyaretin ardından Ali Koç'un, Sadettin Saran'a olağanüstü kongre tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe ise bu iddiayı yalanladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe'nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
