Sadettin Saran tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı?

Gelişmeleri canlı aktarıyoruz.



12.59





12.55





12.15





11.15



11.10





10.40





10.38





10.29

10.28

10.27

10.26

10.25

08.15

08.00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran ifadeye çağrılmıştı. Saran'a yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.Saran, dün akşam saatlerinde 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Jandarma İstanbul İl Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen Sadettin Saran'ın ifadesi alındı. İfadesinin tamamlanmasının ardından Saran, ya serbest bırakılacak ya adli kontrol tedbiri uygulanacak ya da tutuklanacak.Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Saran, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.Saran, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.Sadettin Saran'nın ifade işlemi sona erdi. Savcılık ifadesi ardından Sadettin Saran, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. [DHA]Sadettin Saran ifadesini verdi, karar bekleniyor.Sadettin Saran'ın savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.Adliyeye sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'nın savcılıktaki ifade işlemleri başladı.Sadettin Saran, adliyede. İşlemleri tamamlanan Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Savcı karşısına çıkacak. Hakkındaki iddialara ilişkin ifade verecek ve savunma yapacak.HUFEDER Başkanı Av. Enes Yıldırım, Av. Alper Alpoğlu ve YK Üyesi Av. Ali Gürbüz ile Av. Serdar Yiğit, Sadettin Saran'a eşlik ediyor.Sağlık kontrolü tamamlanan Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi.Fenerbahçe Yöneticisi Zeynep Yalım Uzun: "Başkanımızın yanındayız tüm yönetim kurulu olarak, taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ediyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. En iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz."Fenerbahçe Yöneticisi Ertuğrul Eren Ergen: "Başkanımızın tüm yönetim olarak yanındayız. Tüm Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz birlik olursak bu süreci aşacağımıza inanıyoruz. Yüce Türk adaletine güveniyoruz. İnşallah sonu güzel olacak."Fenerbahçe Yöneticisi Murat Emanetoğlu: "Bir kere gerçekten çok üzgünüz. Cefakar taraftarın burada olması çok önemli, cesaret veriyor. Tüm desteklerini biz de başkanımız da hissediyor. Türk adaletine hepimiz güveniyoruz, itidalli olacağız. Hep beraber olduğumuz zaman güçlüyüz. Destek veren herkese minnettarız. İyi haberleri bekliyoruz yüce Türk adaletinden. Her şey yoluna girecek inşallah, biz de yarın görevimizin başında daha çok çalışmaya, bu camiaya ve taraftara layık olmaya çalışacağız. Bundan sonraki görevimiz bu."Fenerbahçe Yöneticisi Adem Köz: "Bu yağmurlu günde tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve camiamıza destek veren tüm taraftarlarımız bizim için çok önemli. Bugün buradan iyi bir haber almak istiyoruz. Başkanımızın görevinin başına tekrar dönmesi için bir süreç yaşanacak. Hep beraber takip ediyoruz. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız burada, görevinin başında. Süreç bizim açımızdan iyi gidiyor. İnşallah sonucu da alacağız."Fenerbahçe Yöneticisi Gürhan Taşkaya: "Başkanımız İl Jandarma Komutanlığı'ndan sağlık kontrolü için çıktı. Daha sonra adliyeye geliyor olacak. Öncelikle adalete güvenimiz tam. Taraftarlarımız burada olması, başkanımız ve yönetim için önemli. İtidalli olmaya devam edeceğiz. Adalete güveneceğiz, inancımız tam. Bu desteğimizin büyüyerek artmasını diliyoruz. Taraftarlarımız bu camiamızın kalbi. Hiçbir zaman ve hiçbir dönemde camiamızı yalnız bırakmamıştır. Bu desteklerin büyüyerek devam etmesini bekliyoruz bu süreçte."Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve diğer yöneticiler, Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.