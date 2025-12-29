29 Aralık
Real Madrid, Vinicius Junior'un yerine gelecek ismi belirledi!

Real Madrid, Vinicius Junior ile yeni sözleşme olmazsa yıldız futbolcuyu satıp, yerine Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha için harekete geçmeyi planlıyor.

29 Aralık 2025 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Vinicius Junior'un yerine gelecek ismi belirledi!






İspanyol devi Real Madrid, Vinicius Junior'un takımdan ayrılması halinde yerini dolduracak ismi şimdiden belirledi. 

Cadena SER'de yer alan habere göre; Real Madrid, Vinicius Junior ile kontrat uzatılamaması durumunda 24 yaşındaki kanat oyuncusunu en az 100 milyon euro bedelle satmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.

Real Madrid'in bu olası satıştan elde edeceği geliri ise doğrudan transfer piyasasında kullanmayı planladığı belirtiliyor.



REAL MADRID'İN HEDEFİ

Bu doğrultuda Madrid ekibinin öncelikli hedefinin, Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha olduğu aktarıldı.

Teknik heyetin, Portekizli orta saha oyuncusunu takımın oyun yapısına uygun bir isim olarak gördüğü ve orta sahayı güçlendirmek adına önemli bir yatırım olarak değerlendirdiği aktarılıyor.

  
