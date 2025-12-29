29 Aralık
Necip Uysal ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan telefon görüşmesi!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal'ın teknik direktör Sergen Yalçın ile telefon görüşmesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

29 Aralık 2025 09:53
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Necip Uysal ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan telefon görüşmesi!
Beşiktaş'ın evladı Necip Uysal'ın durumu tartışma konusu. Bu sezon sadece 84 dakikalık süre için alınan karara saygı duyulurken 21 yıllık siyah beyaz kariyerin resmi siteden kadro dışı bırakılma haberiyle duyurulması 'büyük vefasızlık' olarak değerlendirildi. Uysal ise sitem etmeden konuyu kapatmaya baktı.

Siyah beyaz film gibi bir hikaye Necip Uysal'ın durumu… Çocukken girdiği Beşiktaş'ın kapısından şimdi teknik ekip ve yönetim kararıyla çıkmak durumunda. İlk döneminde forvetti ama sonrasında kale hariç her bölgede forma giydi. Kimler gelip geçmedi ki! Çok teknik adam gördü ama onun forma rekabeti hep sürdü. Rıdvan Dilmen, Danone turnuvasında teknik adamlığını yaptığı dönem için "Beni en çok etkileyen oyuncu" demişti onun için. Ancak bu etkilemenin üzerine beklenildiği gibi koyamadı Necip. Buna rağmen 34 yılın 21'inini tek bir forma yani siyah beyaz ile geçirdi Uysal. 

HALA KULÜBÜ KORUYOR



Mert Günok ile birlikte kadro dışı bırakılma haberi ise şaşkınlık oluşturdu. Sebebi de Beşiktaş ile özdeşleyen ve kaptanlık görevini de yapan bir ismin "Kendine kulüp bul" mesajını resmî siteden görmesi "vefasızlık" olarak değerlendirildi. Oysa performansına bakılsa (bu sezon sadece 84 dakika) karara saygı duyulurdu.

O Necip tüm bu yılların hatırına kaleminin kırılmasını bile saygıyla karşılayıp "Aslolan kulüptür, bir Necip gider, 10 tane Necip gelir. Ben karara saygılıyım. Bu konunun artık uzamasını istemiyorum. Bu konunun konuşulması Beşiktaş'a zarar verir" ifadesini kullandı. 

SERGEN HOCA TANIMADI

Necip Uysal'ın ayrılığı konusunda bomba bir iddia var… O da şöyle; Necip Uysal, Sergen Yalçın'ı arıyor. Sergen Yalçın telefonu, 'Kimsin?' diye açıyor; numarasını kaydetmemiş. Necip, 'Hocam, ben sizinle konuşmak istiyorum' diyor. Sergen Yalçın da, 'Necip, ben seni 20 dakika sonra arayacağım' diyor ve geri aramıyor…

NELER YAŞADI NELER!

2009'dan bu yana Beşiktaş, onun bölgesi ön libero ve stopere 50'ye yakın transfer yaptı. 75 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödendi ancak forma genelde Necip'teydi. 2010-11 sezonunda sadece 4 maç kaçırdı. Kariyeri boyunca bir aydan fazla futboldan uzak kalmadı. 'Cefa'dan 'Feda'ya geçildiği dönemde yıllık ücretini TL'ye çevirip kulübü düşündü. Pandemi döneminde indirime bile gitti. Ödemeler geciktiğinde yabancı oyuncuların isyanını önledi. Kadıköy'de kazandıklarında Gedson'a 'Rakip şampiyonluğu kaybetti üzgün' diyerek üçlü çektirmedi.



