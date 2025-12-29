Necip Uysal ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan telefon görüşmesi!

Beşiktaş'ın evladı Necip Uysal'ın durumu tartışma konusu. Bu sezon sadece 84 dakikalık süre için alınan karara saygı duyulurken 21 yıllık siyah beyaz kariyerin resmi siteden kadro dışı bırakılma haberiyle duyurulması 'büyük vefasızlık' olarak değerlendirildi. Uysal ise sitem etmeden konuyu kapatmaya baktı.





Siyah beyaz film gibi bir hikaye Necip Uysal'ın durumu… Çocukken girdiği Beşiktaş'ın kapısından şimdi teknik ekip ve yönetim kararıyla çıkmak durumunda. İlk döneminde forvetti ama sonrasında kale hariç her bölgede forma giydi. Kimler gelip geçmedi ki! Çok teknik adam gördü ama onun forma rekabeti hep sürdü. Rıdvan Dilmen, Danone turnuvasında teknik adamlığını yaptığı dönem için "Beni en çok etkileyen oyuncu" demişti onun için. Ancak bu etkilemenin üzerine beklenildiği gibi koyamadı Necip. Buna rağmen 34 yılın 21'inini tek bir forma yani siyah beyaz ile geçirdi Uysal.



HALA KULÜBÜ KORUYOR

Mert Günok ile birlikte kadro dışı bırakılma haberi ise şaşkınlık oluşturdu. Sebebi de Beşiktaş ile özdeşleyen ve kaptanlık görevini de yapan bir isminmesajını resmî siteden görmesiolarak değerlendirildi. Oysa performansına bakılsa (bu sezon sadece 84 dakika) karara saygı duyulurdu.O Necip tüm bu yılların hatırına kaleminin kırılmasını bile saygıyla karşılayıpifadesini kullandı.Necip Uysal'ın ayrılığı konusunda bomba bir iddia var… O da şöyle; Necip Uysal, Sergen Yalçın'ı arıyor. Sergen Yalçın telefonu,diye açıyor; numarasını kaydetmemiş. Necip,diyor. Sergen Yalçın da, 'diyor ve geri aramıyor…2009'dan bu yana Beşiktaş, onun bölgesi ön libero ve stopere 50'ye yakın transfer yaptı. 75 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödendi ancak forma genelde Necip'teydi. 2010-11 sezonunda sadece 4 maç kaçırdı. Kariyeri boyunca bir aydan fazla futboldan uzak kalmadı. 'Cefa'dan 'Feda'ya geçildiği dönemde yıllık ücretini TL'ye çevirip kulübü düşündü. Pandemi döneminde indirime bile gitti. Ödemeler geciktiğinde yabancı oyuncuların isyanını önledi. Kadıköy'de kazandıklarında Gedson'a 'Rakip şampiyonluğu kaybetti üzgün' diyerek üçlü çektirmedi.