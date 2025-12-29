Cuma günü sela ile ezan arası okunacak dua nedir? (2026) | Sela neden okunur, çekilecek tesbihler, zikirler nedir?

Cuma günü sela ile ezan arasında dua okuyanın hayırlı dilekleri kabul olunur. Cuma günü sela ile ezan arası bazı ayetleri okuyan ve salavat getirenlerin o hafta eline helal para geçtiğine inanılır. Özellikle Sela ile ezan arasında okunan dualar çok kıymetlidir. Peki Sela ile ezan arasında ne okunur? Duanın kabul olması için ne yapmak gerekir? Cuma günü sela ile ezan arası okunacak dualar* Cuma günü bol bol salavat getirin.Cuma günü 80 selavat getirnin 80 yıllık günahı affolunur.* Cuma günü sela ile ezan arasında 100 kere okunacak dua:* "La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard."Kim sela ile ezan arasında bu duayı eder ve Allah'dan hayırlı bir şey isterse Allah mutlaka duanıza karşılk verir."Kim cuma namazından sonra konuşmadan ve kalkmadan ihlas, Felak ve Nas surelerini yedişer defa okursa Allah Teala onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." (Suyuti, el-Camiu's-sağir, no: 8954; Ali el-Müttaki, II, 648/4985)Hastalıklar için şifa duası: Hazret-i Aişe'den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi;Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekameAnlamı: "Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın."Cuma günü okunacak rızık duası: Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.Anlamı: Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni haramdan sakındır. Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.Her kim Cuma günü sela ile ezan arası Cuma süresinin 9-10-11 ayetlerini (son 3 ayet) okursa,o kişimin eline mutlaka o hafta içinde helal para geçer.Ya eyyuhallezine amenu iza nudiye lis salati min yevmil cumuati fes'av ila zikrillahi ve zerul bey'a, zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun(ta'lemune).Fe iza kudiyetıs salatu fenteşiru fil ardı vebtegu min fadlillahi vezkurullahe kesiran leallekum tuflihun(tuflihune).Ve iza raev ticaraten ev lehveninfaddu ileyha ve terakuke kaima(kaimen), kul ma indallahi hayrun minel lehvi ve minet ticarati, vallahu hayrur razıkin(razıkine).