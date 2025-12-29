29 Aralık
CSKA Moskova'dan Oğuz Aydın hamlesi!

Bir süredir Trabzonspor'un radarında olduğu ifade edilen Fenerbahçeli yıldız Oğuz Aydın'a Rusya'dan teklif geldiği öne sürüldü.

29 Aralık 2025 14:29
Fotoğraf: AA
Bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın için bu kez Rusya'dan bir kulüp devreye girdi.

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncuya Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın talip olduğu öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rus kulübü, Oğuz Aydın için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sundu.

BU SEZON OĞUZ AYDIN

Oğuz Aydın, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev alırken, 863 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

6 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, milli futbolcuyu 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

BİR ADIM GERİDEN/FENERBAHÇE'DE DEV TEPKİ

Bu gelişmeler yaşanırken, Oğuz Aydın'ın ismi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleştiği öne sürülen transfer görüşmeleriyle de gündeme gelmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Fenerbahçe cephesinden Sadettin Saran'ı telefonla arayarak milli futbolcu için talepte bulunduğu belirtildi. Görüşmenin olumlu bir havada geçtiği ve sürecin oyuncunun vereceği karara göre şekilleneceği aktarıldı.

Haberde, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki futbolcunun, ayrılığa sıcak baktığı ve "Ailemle görüşüp kararımı bildireceğim" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bu durumun ortaya çıkması ise sarı-lacivertli camiada sert tepkilere yol açtı.

Taraftarların tepkisinde geçmişte yaşanan transfer süreçlerinin de etkili olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin sezon başında Uğurcan Çakır'a talip olduğu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ise canlı yayında "Kesinlikle Fenerbahçe'ye satmayacağım" açıklamasını yaptığı hatırlatıldı. Daha sonraki süreçte milli kalecinin Galatasaray'a transfer olması ve 2017 yılında Mehmet Ekici'nin transferinde yaşanan sorunlar da gündeme getirildi.

Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli taraftarların, yönetime "Oğuz Aydın'ı Trabzonspor'a vermeyin" çağrısında bulunduğu, Fenerbahçe yönetiminin de bu çağrılar sonrasında bordo-mavili kulübe olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
