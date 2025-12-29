29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
3-1
29 Aralık
Angola-Mısır
0-0
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
2-3
29 Aralık
Zambia-Fas
0-3
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
0-0
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
2-0
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
0-2
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
0-1
29 Aralık
Leicester City-Derby County
2-1
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
1-1

Fas lider çıktı, Mali ikinci!

Afrika Uluslar Ligi A Grubu'nda Fas, Zambiya'yı 3-0 mağlup ederek 7 puanla lider oldu ve üst tura yükseldi. Mali ise Komorlar ile berabere kalarak grubu ikinci sırada tamamladı.

calendar 29 Aralık 2025 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fas lider çıktı, Mali ikinci!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Ligi A grubu son maçında Fas ile Zambiya karşı karşıya geldi.
 
Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan maçı Fas, Ayoub El-Kaabi (2) ve Brahim Diaz'ın golleriyle 3-0 kazandı.
 
Bu sonuçla birlikte Fas 7 puanla grubu lider tamamladı ve üst tura yükseldi. Zambiya ise 2 puanla turnuvaya veda etti.
 
Fas'ta Fenerbahçe2de top koşturan En-Nesyri 75. dakikada oyuna dahil oldu.
 
Grubun diğer maçında ise Mali, Komorlar ile 0-0 berabere kalarak 3 puana yükseldi ve grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Komorlar ise grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler kontenjanı için diğer maçları bekleyecek.
 
Mali'de Fenerbahçeli Nene 70 dakika sahada kalırken, Beşiktaşlı El-Bilal Toure maçı yedek kulübesinde tamamladı. Mali'de Amadou Haidara 89. dakikada kırmızı kart gördü.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.