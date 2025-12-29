29 Aralık
Ertan Torunoğulları: "Transfer görüşmelerinden geliyorum"

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları transfer ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Ertan Torunoğulları: 'Transfer görüşmelerinden geliyorum'
Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İstanbul Havalimanı'nda transfer açıklaması yaptı.

Sports Digitale'e konuşan Torunoğulları, "Uçuş planını Sayın Başkan ile birlikte yapmıştık. Avrupa'da ayın 24'ünden sonra tatil oluyor. Birçok oyuncu ve menajer, Katar ve Dubai'ye tatile gidiyor. Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı." dedi.

"OLUMLU-OLUMSUZ GÖRÜŞMELER OLDU"


Torunoğulları, "Olumlu geçen görüşmelerimiz de, olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe yöneticisi, "Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
