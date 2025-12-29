KPSS nitelik kodları listesi 2026: (Tüm nitelik kodları burada)

KPSS NİTELİK KODLARI LİSTESİ 2026

KPSS nitelik kodları nelerdir? KPSS 4418 nitelik kodları nelerdir? KPSS nitelik kodu ne anlama geliyor? Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. Tablo-1'de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2'de önlisans mezunlarının, Tablo-3'te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır. Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır.Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, yayımlanan tercih kılavuzundaki "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.1101 Cinsiyeti erkek olmak.1103 Cinsiyeti kadın olmak.1201 Sınav tarihi itibarıyla ( 25 ) yaşından gün almamış olmak.1205 Sınav tarihi itibarıyla ( 27 ) yaşından gün almamış olmak.1209 Sınav tarihi itibarıyla ( 29 ) yaşından gün almamış olmak.1211 Sınav tarihi itibarıyla ( 30 ) yaşından gün almamış olmak.1213 Sınav tarihi itibarıyla ( 31 ) yaşından gün almamış olmak.1215 Sınav tarihi itibarıyla ( 32 ) yaşından gün almamış olmak.1217 Sınav tarihi itibarıyla ( 33 ) yaşından gün almamış olmak.1221 Sınav tarihi itibarıyla ( 35 ) yaşından gün almamış olmak.1223 Sınav tarihi itibarıyla ( 36 ) yaşından gün almamış olmak.1227 Sınav tarihi itibarıyla ( 38 ) yaşından gün almamış olmak.1231 Sınav tarihi itibarıyla ( 40 ) yaşından gün almamış olmak.2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.2003 Ortaöğretimde meslek liselerinin veya çok programlı liselerin meslekle ilgili alanlarının birinden mezun olmak.2005 Ortaöğretimde genel lise, akşam lisesi, askeri lise, fen lisesi, özel akşam lisesi, özel fen lisesi, özel lise, polis koleji, anadolulisesi (yabancı dille öğretim yapan resmi lise), yabancı dille öğretim yapan özel lise, güzel sanatlar lisesi, anadolu güzelsanatlar lisesi, öğretmen lisesi, anadolu öğretmen lisesi, açıköğretim ve çok programlı liselerin lise programları alanlarınınherhangi birinden mezun olmak.2007 Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği veya ılk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun olmak.2009 Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak.2011 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak.2013 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı alanından mezun olmak.2015 Ortaöğretim kurumlarının Laborant alanından mezun olmak.2017 Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar veya Laboratuvar Teknisyenliği alanından mezun olmak.2019 Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik alanından mezun olmak.2021 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik alanından mezun olmak.2025 Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak.2027 Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Memurluğu alanından mezun olmak.2029 Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak.2031 Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak.2033 Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Sekreterlik alanından mezun olmak.2035 Ortaöğretim kurumlarının Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği alanlarının birinden mezun olmak.2039 Ortaöğretim kurumlarının Adalet alanından mezun olmak.2043 Ortaöğretim kurumlarının Ağaç ışleri veya Mobilya ve Dekorasyon alanından mezun olmak.2053 Ortaöğretim kurumlarının Aşçılık veya Mutfak alanından mezun olmak.2055 Ortaöğretim kurumlarının Besin Kontrol ve Analizleri, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Gıda Kontrol veAnalizleri, Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisiışleme alanlarının birinden mezun olmak.2057 Ortaöğretim kurumlarının Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, EvEkonomisi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi alanlarının birinden mezun olmak.2061 Ortaöğretim kurumlarının Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri alanlarının birinden mezun olmak.2063 Ortaöğretim kurumlarının Kat Hizmetleri alanından mezun olmak.2083 Ortaöğretim kurumlarının ınşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapıcılık, Üst Yapı, Üst Yapı- ınşaat alanlarının birinden mezun olmak.2085 Ortaöğretim kurumlarının Yapı Ressamlığı alanından mezun olmak.2089 Ortaöğretim kurumlarının Maliye alanından mezun olmak.2091 Ortaöğretim kurumlarının ışletme alanından mezun olmak.2097 Ortaöğretim kurumlarının Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe-Finansman alanlarının birinden mezun olmak.2103 Ortaöğretim kurumlarının Matbaa, Matbaacılık, Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı), Ofset Baskı, Ofset Baskı Serigrafi, Tipo Baskı,Tipo Baskı Serigrafi, Dizgi alanlarının birinden mezun olmak.2113 Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar ışletimi, Bilgisayar ışletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, BilgisayarYazılım, Bilgiişlem alanlarının birinden mezun olmak.2115 Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar Donanım alanından mezun olmak.2119 Ortaöğretim kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Sekreterlik, Büro Hizmetleri, Yönetim ve TicaretSekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Tıp Sekreterliği alanlarının birinden mezun olmak.2121 Ortaöğretim kurumlarının Mahalli ıdareler alanından mezun olmak.2123 Ortaöğretim kurumlarının Dış Ticaret veya Ticaret alanından mezun olmak.2131 Ortaöğretim kurumlarının Cilt Bakımı ve Kuaförlük, Cilt Bakımı ve Güzellik, Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Epilasyon,Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakımı ve Yapımı alanlarının birinden mezun olmak.2133 Ortaöğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı alanlarının birinden mezun olmak.2135 Ortaöğretim kurumlarının Boya-Baskı-Desen, Tekstil Boya-Baskı-Desen, Tekstil Boya-Apre, Boya Apre, ıplik, ıplikçilik, Tekstilıplik, Tekstil ıplikçilik, Tekstil, Tekstil Tasarımı alanlarının birinden mezun olmak.2141 Ortaöğretim kurumlarının Konfeksiyon, Tekstil Konfeksiyon, Hazır Giyim, Kalıp, Kalıpçılık, Giyim, Giyim Teknolojisi, Kesim,Terzilik, Erkek Terziliği, Kadın Terziliği alanlarının birinden mezun olmak.2175 Ortaöğretim kurumlarının Süs Bitkileri alanından mezun olmak.2177 Ortaöğretim kurumlarının Peyzaj alanından mezun olmak.2195 Ortaöğretim kurumlarının Metal ışleri alanından mezun olmak.2199 Ortaöğretim kurumlarının Makine veya Tesviye alanından mezun olmak.2203 Ortaöğretim kurumlarının Makine Model, Model, Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Ahşap Modelleme, MetalModelleme, Plastik Modelleme) veya Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar Destekli Modelleme) alanlarınınbirinden mezun olmak.2209 Ortaöğretim kurumlarının ış Makineleri, ış Makineleri Bakım ve Onarım, Motor, Motor (Benzinli), Motor (Dizel) alanlarının birindenmezun olmak.2211 Ortaöğretim kurumlarının ış Makineleri Operatörlüğü alanından mezun olmak.2215 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanından mezun olmak.2219 Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik)alanlarının birinden mezun olmak.2225 Ortaöğretim kurumlarının Telekomünikasyon alanından mezun olmak.2227 Ortaöğretim kurumlarının Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi alanından mezun olmak.2249 Ortaöğretim kurumlarının Ziraat, Genel Ziraat, Tarım alanlarının birinden mezun olmak.2251 Ortaöğretim kurumlarının Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Tarım Teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak.2255 Ortaöğretim kurumlarının Harita ve Kadostro alanından mezun olmak.2265 Ortaöğretim kurumlarının Tasarım Teknolojisi, Tasarım ve Teknolojisi, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım alanlarının birindenmezun olmak.2267 Ortaöğretim kurumlarının Kimya alanından mezun olmak.2289 Ortaöğretim kurumlarının Meteoroloji alanından mezun olmak.2295 Ortaöğretim kurumlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma veDoğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz ıç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz şebeke Tesisatçılığı),Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) alanlarının birinden mezun olmak.2305 Ortaöğretim kurumlarının ımam Hatip Lisesi, ımam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu ımam Hatip Lisesi, ımam HatipOkulu, Çok Programlı Liselerin ımam Hatip programı, Çok Programlı Liselerin Anadolu ımam Hatip programının birinden mezunolmak.2311 Ortaöğretim kurumlarının Dil ve Edebiyat, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanlarının birinden mezun olmak.2315 Ortaöğretim kurumlarının Matematik alanından mezun olmak.2323 Ortaöğretim kurumlarının Genel Kültür alanından mezun olmak.3001 Meslek yüksekokullarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak.3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birindenmezun olmak.3007 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.3009 Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.3011 Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen önlisans programlarının birinden mezun olmak.3017 Hemşirelik önlisans programından mezun olmak.3019 Ebelik önlisans programından mezun olmak.3021 Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programından mezun olmak.3023 Laboratuvar, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar önlisans programlarının birinden mezun olmak.3025 Pataloji Laboratuvar önlisans programından mezun olmak.3027 Perfüzyon önlisans programından mezun olmak.3029 Odyometri veya Odiometri önlisans programından mezun olmak.3033 Protez ve Ortez önlisans programından mezun olmak.3035 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.3037 Radyoloji önlisans programından mezun olmak.3039 Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.3041 Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.3047 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.3055 Biyokimya Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.3057 Diyaliz önlisans programından mezun olmak.3061 Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.3163 Genel ışletme, ışletme, ışletmecilik, ış ıdaresi, Ticaret ve Yönetim, Mağaza ışletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi,Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Endüstriyel Yönetim önlisans programlarının birinden mezun olmak.3171 Borsa ve Finans veya Para ve Sermaye Yönetimi önlisans programından mezun olmak.3173 Finans, Finans ve Muhasebe, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama önlisansprogramlarının birinden mezun olmak.3177 Orta Kademe Yöneticilik veya Orta Kademe Yöneticiliği önlisans programından mezun olmak.3179 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimiönlisans programlarının birinden mezun olmak.3181 Maliye önlisans programından mezun olmak.3183 ınsan Kaynakları veya Personel Yönetimi önlisans programından mezun olmak.3185 Mahalli ıdareler, Mahalli ıdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak.3197 Karayolu Ulaşımı ve Trafik önlisans programından mezun olmak.3223 Turizm, Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel ışletmeciliği, Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm veOtel ışletmeciliği, Turizm ışletmeciliği, Turizm ışletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Turizm Yönetimi,Turizm ve Seyahat ışletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.3227 Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.3229 ınşaat, ınşaat Teknikerliği, Beton Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Ressamlığı önlisansprogramlarının birinden mezun olmak.3233 Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, SıhhiTesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.3237 Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar DestekliTeknik Çizim önlisans programlarının birinden mezun olmak.3239 Grafik/Grafik Tasarımı önlisans programından mezun olmak.3241 Bilgisayar Destekli Yayıncılık veya Masaüstü Yayıncılık önlisans programından mezun olmak.3243 Bilgi ışlem önlisans programından mezun olmak.3245 Bilgisayar Donanımı önlisans programından mezun olmak.3247 Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.3249 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (ınternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlamaönlisans programlarının birinden mezun olmak.3251 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri önlisans programından mezun olmak.3253 Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (ınternet), Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birindenmezun olmak.3289 Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.3293 Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik önlisans programlarının birinden mezun olmak.3297 Elektronik Haberleşme,Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Deniz Haberleşme önlisans programlarınınbirinden mezun olmak.3301 Emlak ve Emlak Yönetimi önlisans programından mezun olmak.3311 Gemi ınşaatı önlisans programından mezun olmak.3317 Gümrük ışletme veya Gümrük ışleri önlisans programından mezun olmak.3318 Tapu ve Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Y.O. Ön lisans programından mezun olmak3319 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.3329 ılahiyat önlisans programından mezun olmak.3331 ıtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya ıtfaiyecilik ve Sivil Savunma önlisans programından mezun olmak.3347 Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.3351 Petrol Sondaji ve Üretimi veya Sondajcılık önlisans programından mezun olmak.3359 Makine, ış Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine-Resim-Konstrüksiyonönlisans programlarının birinden mezun olmak.3361 Matbaacılık veya Matbaacılık ve Baskı Teknikleri önlisans programından mezun olmak.3363 Serigrafi önlisans programından mezun olmak.3365 Mermercilik veya Mermer Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.3377 Turizm Animasyonu önlisans programından mezun olmak.3387 Sosyal Bilimler önlisans programından mezun olmak3389 Özel Güvenlik ve Koruma veya Savunma ve Güvenlik önlisans programından mezun olmak.3391 Halkla ılişkiler, Halkla ılişkiler ve Reklamcılık, Halkla ılişkiler ve Tanıtım, ıletişim ve Halkla ılişkiler önlisans programlarının birindenmezun olmak.3399 Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlarının birinden mezun olmak.4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.4007 Türkçe Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4017 Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.4021 Fars Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.4025 Alman Dili ve Kültürü veya Alman Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.4029 Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransız Dili ve Kültürü lisans programından mezun olmak.4033 ıngiliz Dil Bilimi lisans programından mezun olmak.4035 ıngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.4039 ıngilizce Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4055 Japon Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.4073 Rus Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.4089 Mütercim-Tercümanlık (ıngilizce) veya Çeviribilim (ıngilizce) lisans programından mezun olmak.4097 Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji lisans programından mezun olmak.4099 Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.4101 Dokümantasyon ve Enformasyon lisans programından mezun olmak.4103 Arşivcilik lisans programından mezun olmak.4113 Prehistorya lisans programından mezun olmak.4115 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi lisans programından mezun olmak.4117 Tarih lisans programından mezun olmak.4119 Tarih Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4131 Psikoloji lisans programından mezun olmak.4133 Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmak.4135 Eğitim Bilimleri lisans programından mezun olmak.4139 Eğitim Programları ve Öğretim lisans programından mezun olmak.4141 Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği veya Eğitim Yönetimi ve Planlaması lisans programından mezun olmak.4143 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme veya Eğitimde Ölçme-Değerlendirme lisans programından mezun olmak.4145 Eğitimde Psikolojik Hizmetler lisans programından mezun olmak.4149 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programından mezun olmak.4151 Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4153 Coğrafya lisans programından mezun olmak.4157 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4159 Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4161 Sınıf Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4163 Özel Eğitim lisans programından mezun olmak.4165 Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4167 Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4169 Görme Engelliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4175 Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi EğitimiÖğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği lisansprogramlarının birinden mezun olmak.4177 Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak.4179 ılahiyat lisans programından mezun olmak.4181 ılköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4183 Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak.4191 Resim Öğretmenliği, Resim-ış Öğretmenliği, Resim ış Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4199 Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Dekoratif Ürünler Öğretmenliği ve Dekoratif Eşyalar ve Çiçek Öğretmenliği lisansprogramlarının birinden mezun olmak.4217 Geleneksel Türk El Sanatları lisans programından mezun olmak.4221 El Sanatları Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4237 Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı lisans programlarının birinden mezun olmak.4273 ıletişim, ıletişim Sanatları, ıletişim Tasarımı, ıletişim Tasarımı (Multimedya), ıletişim ve Tasarım lisans programlarının birindenmezun olmak.4275 Gazetecilik veya Gazetecilik ve Halkla ılişkiler lisans programından mezun olmak.4277 Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak.4279 Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf, Sinema TV-Fotoğraf lisans programlarının birindenmezun olmak.4283 Radyo ve Televizyon veya Radyo-TV lisans programından mezun olmak.4291 Halkla ılişkiler, Halkla ılişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla ılişkiler, Halkla ılişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birindenmezun olmak.4303 Müzik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4411 Antrenörlük Eğitimi lisans programından mezun olmak.4415 Beden Eğitimi ve Spor lisans programından mezun olmak.4417 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.44184419 Hukuk lisans programından mezun olmak.4421 Ekonomi, ıktisat, ış ıdaresi ve ıktisat, ışletme-Ekonomi, ışletme-ıktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.4423 Ekonomi ve Finans lisans programından mezun olmak.4425 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları lisans programından mezun olmak.4427 Ekonometri lisans programından mezun olmak.4429 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ılişkileri lisans programından mezun olmak.4431 ışletme, ışletmecilik, ış ıdaresi, ış ıdaresi ve ıktisat, ışletme-Ekonomi, ışletme-ıktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.4433 ışletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4441 ışletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4453 Muhasebe veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programından mezun olmak.4455 Muhasebe-Finansman veya Muhasebe ve Finansal Yönetim, lisans programından mezun olmak.4459 Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.4463 Bankacılık lisans programından mezun olmak.4465 Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finans ve Bankacılık ve Finansman lisans programlarının birinden mezun olmak.4467 Bankacılık ve Sigortacılık lisans programından mezun olmak.4471 Aktüerya, Aktüarya, Aktüerya Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.4475 Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programından mezun olmak.4479 Uluslararası Ticaret lisans programından mezun olmak.4481 Uluslararası ışletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve ışletmecilik lisans programından mezun olmak.4485 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık lisans programından mezun olmak.4495 Deniz Ulaştırma ışletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4497 Denizcilik ışletmeleri Yönetimi, Deniz ışletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz ışletmeciliği ve Yönetimi lisans programlarınınbirinden mezun olmak.4499 Yönetim Bilimleri lisans programından mezun olmak.4501 Yönetim ve Organizasyon lisans programından mezun olmak.4503 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak.4507 Uluslararası ılişkiler, Uluslararası ılişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ılişkilerlisans programlarının birinden mezun olmak.4513 Matematik lisans programından mezun olmak.4515 Matematik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4519 Matematik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4521 ılköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4523 Matematik ve ıstatistik lisans programından mezun olmak.4525 ıstatistik veya ıstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.4527 Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve ınformatik, Matematik-ınformatik, Matematik-BilgisayarProgramcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar lisans programlarının birinden mezun olmak.4529 Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.4531 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.4533 Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4535 Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve KontrolÖğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.4537 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4541 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar-Enformatik, Enformatik, Enformatik (Almanca) veEnformasyon Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.4545 Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programından mezun olmak.4547 Fizik lisans programından mezun olmak.4549 Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4551 Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4553 Fizik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4559 Kimya lisans programından mezun olmak.4561 Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4565 Petrol Mühendisliği veya Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4567 Kimya-Biyoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4571 Biyoloji lisans programından mezun olmak.4573 Biyoloji Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4587 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.4591 Eczacılık lisans programından mezun olmak.4593 Diş Hekimliği lisans programından mezun olmak.4597 Sağlık ıdaresi veya Sağlık Yönetimi lisans programından mezun olmak.4603 Ebelik lisans programından mezun olmak.4605 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.4607 Veteriner lisans programından mezun olmak.4610 Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4611 Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birindenmezun olmak.4619 Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleşmeMühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.4623 Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.4639 Makine Mühendisliği veya Makina Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4643 Makine lisans programından mezun olmak.4669 ınşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4677 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4679 Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4681 Jeofizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4683 Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4685 Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4689 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4691 Metalurji Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4703 Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4731 Gemi Makinaları veya Gemi Makineleri lisans programından mezun olmak.4733 Gemi Makineleri ışletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4735 Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4737 Gemi ınşaatı Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4739 Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4741 Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.4743 Güverte lisans programından mezun olmak.4745 Güverte (DKK) lisans programından mezun olmak.4747 Mimarlık lisans programından mezun olmak.4755 Restorasyon lisans programından mezun olmak.4757 şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.4797 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.4799 Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4819 Su Ürünleri lisans programından mezun olmak.4821 Süt Teknolojisi lisans programından mezun olmak.4827 Zootekni veya Zooteknik lisans programından mezun olmak.4829 Toprak lisans programından mezun olmak.4833 Tarla Bitkileri lisans programından mezun olmak.4841 Bahçe Bitkileri lisans programından mezun olmak.4843 Bitki Koruma lisans programından mezun olmak.4845 Bitkisel Üretim lisans programından mezun olmak.4857 Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak.4863 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4871 Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.4909 Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak.6001 Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak6003 Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veyaerteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak6103 Aşçı bonservisi sahibi olmak6107 Bahçıvan bonservisi sahibi olmak6109 Benzinli araç tamirciliği bonservisi sahibi olmak6165 ınşaat ve çatı ustalığı dalında bonservis sahibi olmak6209 M.E.B.'dan onaylı bahçıvan yetiştirme sertifikası sahibi olmak6223 M.E.B.'dan onaylı bilgisayar destekli üst düzey sekreterlik sertifikası sahibi olmak6225 M.E.B.'dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak6227 M.E.B.'dan onaylı bilgisayar programcısı sertifikası sahibi olmak6229 M.E.B.'dan onaylı bilgisayar uygulamalı muhasebe sertifikası sahibi olmak6241 M.E.B.'dan onaylı daktilo sertifikası sahibi olmak6251 M.E.B.'dan onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği sertifikası sahibi olmak6255 M.E.B.'dan onaylı elektrik tesisatçılığı sertifikası sahibi olmak6257 M.E.B.'dan onaylı elektrikçilik sertifikası sahibi olmak6297 M.E.B.'dan onaylı kalorifer ateşçiliği sertifikası sahibi olmak6303 M.E.B.'dan onaylı kat hizmetleri sertifikası sahibi olmak6317 M.E.B.'dan onaylı metal işleri sertifikası sahibi olmak6325 M.E.B.'dan onaylı muhasebe sertifikası sahibi olmak6345 M.E.B.'dan onaylı santral elemanı yetiştirme sertifikası sahibi olmak6353 M.E.B.'dan onaylı sıhhi tesisatçılık sertifikası sahibi olmak6505 B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak6507 C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak6511 E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak6519 ıstenilen sınıftaki sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olmak.6659 3308 Sayılı Kanuna göre doğalgaz ve sıhhi tesisatçılık dalında kalfalık belgesine sahip olmak6769 3308 Sayılı Kanuna göre erkek terziliği dalında ustalık belgesine sahip olmak6777 3308 Sayılı Kanuna göre erkek berberliği dalında ustalık belgesine sahip olmak6781 3308 Sayılı Kanuna göre kuaförlük dalında ustalık belgesine sahip olmak6809 3308 Sayılı Kanuna göre servisi(garsonluk) dalında ustalık belgesine sahip olmak6813 3308 Sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak6907 KPDS en az C seviyesinde Almanca bilmek6917 KPDS en az B seviyesinde Arapça bilmek6965 KPDS en az B seviyesinde Farsça bilmek7075 KPDS en az C seviyesinde Rusça bilmek7105 ıngilizce bilmek7109 KPDS en az B seviyesinde ıngilizce bilmek7111 KPDS en az C seviyesinde ıngilizce bilmek7113 KPDS en az D seviyesinde ıngilizce bilmek7117 TOEFL 'dan en az 100 puan almış olmak7205 Avukatlık ruhsatı aldıktan sonra serbest olarak en az iki yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak.7207 Avukatlık ruhsatı sahibi olmak7209 Belirtilen öğrenim krm.eğt.prog.ve öğr.,eğt.ynt.ve denet.,ölçme ve değ. anabilim dallarının birinde yüksek lisans diplomasınasahip olmak7219 Client-server yada büyük sistemlerin işletim sistemlerinden en az birini bildiğini belgelemek.7221 Dört yıl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olup meb'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasınasahip olmak7225 Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması7229 ıki yıllık yüksekokul mezunu olup meb'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip7233 Diyanet ışleri Başkanlığı'ndan hafızlık belgesi sahibi olmak7235 ımam hatip lisesi dışındaki lise veya dengi okullardan mezun olanlar için Diyanet ışleri Başkanlığı'ndan hafızlık belgesisahibi olmak7237 Diyanet ışleri Başkanlığınca verilen stajer vaizlik belgesine sahip olmak7239 Diyanet ışleri Başkanlığınca verilen stajer kur'an kursu öğreticiliği belgesine sahip olmak7241 Diyanet ışleri Başkanlığınca verilen imam-hatiplik belgesine sahip olmak7243 Diyanet ışleri Başkanlığınca verilen müezzin-kayyımlık belgesine sahip olmak7245 ımam hatiplik yapmaya engel bir özürü bulunmamak7247 Konusuyla ilgili alanlarda doktora diplomasına sahip olmak7249 Konusuyla ilgili alanlarda yüksek lisans diplomasına sahip olmak7251 Lise veya lise dengi okul mezunu olup meb'den onaylı daktilo sertifikasına sahip olmak7253 Lise veya lise dengi okul mezunu olup meb'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak7255 Pedagojik formasyona sahip olmak7257 Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak7259 T.S.K. sağlık yeteneği yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşullarını taşımak ve sevk edilecek askeri hastaneden sağlamraporu almak7261 En az iki yüksek düzeyli programlama dilini bilmek ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.7265 Oracle ve C++ veya Delphi programlama dilini bildiğini belgelemek7269 Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından "yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kuruluraporu almak.