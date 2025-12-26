26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-086'
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-287'

Marcelo: "Hiç Ronaldo gibi baklavam olmadı"

Real Madrid'in efsanelerinden Marcelo, Cristiano Ronaldo ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

calendar 26 Aralık 2025 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Marcelo: 'Hiç Ronaldo gibi baklavam olmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Iker Casillas'ın Under the Goalposts podcast'ine konuk olan eski futbolcu Marcelo, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Eski Real Madridli savunmacı Marcelo, vücuduna bakış açısını anlattı.

Marcelo, "Daha dün evde çocuklarıma kendimle ilgili bir video izletiyordum. Oğlum bana, 'Ama sen kiloluydun, değil mi?' diye sordu. Ben de, 'Tabii ki' dedim. Her zaman böyle bir vücut tipim oldu. Göbeğim vardı, hiçbir zaman Cristiano Ronaldo gibi baklavalara sahip olmadım." diyerek itirafta bulundu.


Efsane sol bek, "Ben hiçbir zaman tam anlamıyla bir atlet olmadım; her zaman hayatın tadını çıkardım. Tabii ki çalıştım ama hiç spor salonuna kapanmadım ya da sıkı diyetler uygulamadım.

Daha sonraları biraz daha fazla çalışmaya başladım. Ama vücudum hep böyleydi ve her zaman aynı şekilde oynadım. Elbette kötü bir şey olduğunda insanlar kilolu olduğumu söylerdi. Bu da normal," şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.