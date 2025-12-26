Marcelo: 'Hiç Ronaldo gibi baklavam olmadı'

Iker Casillas'ın Under the Goalposts podcast'ine konuk olan eski futbolcu Marcelo, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.
Eski Real Madridli savunmacı Marcelo, vücuduna bakış açısını anlattı.
Marcelo, "Daha dün evde çocuklarıma kendimle ilgili bir video izletiyordum. Oğlum bana, 'Ama sen kiloluydun, değil mi?' diye sordu. Ben de, 'Tabii ki' dedim. Her zaman böyle bir vücut tipim oldu. Göbeğim vardı, hiçbir zaman Cristiano Ronaldo gibi baklavalara sahip olmadım." diyerek itirafta bulundu.
Efsane sol bek, "Ben hiçbir zaman tam anlamıyla bir atlet olmadım; her zaman hayatın tadını çıkardım. Tabii ki çalıştım ama hiç spor salonuna kapanmadım ya da sıkı diyetler uygulamadım.
Daha sonraları biraz daha fazla çalışmaya başladım. Ama vücudum hep böyleydi ve her zaman aynı şekilde oynadım. Elbette kötü bir şey olduğunda insanlar kilolu olduğumu söylerdi. Bu da normal," şeklinde konuştu.
Eski Real Madridli savunmacı Marcelo, vücuduna bakış açısını anlattı.
Marcelo, "Daha dün evde çocuklarıma kendimle ilgili bir video izletiyordum. Oğlum bana, 'Ama sen kiloluydun, değil mi?' diye sordu. Ben de, 'Tabii ki' dedim. Her zaman böyle bir vücut tipim oldu. Göbeğim vardı, hiçbir zaman Cristiano Ronaldo gibi baklavalara sahip olmadım." diyerek itirafta bulundu.
Efsane sol bek, "Ben hiçbir zaman tam anlamıyla bir atlet olmadım; her zaman hayatın tadını çıkardım. Tabii ki çalıştım ama hiç spor salonuna kapanmadım ya da sıkı diyetler uygulamadım.
Daha sonraları biraz daha fazla çalışmaya başladım. Ama vücudum hep böyleydi ve her zaman aynı şekilde oynadım. Elbette kötü bir şey olduğunda insanlar kilolu olduğumu söylerdi. Bu da normal," şeklinde konuştu.