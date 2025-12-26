26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-045'
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
1-3DA
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Yüksel Yıldırım, Musaba transferine son noktayı koydu!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi ilgili UEFA'ya şikayette bulunmayacaklarını söyledi.

calendar 26 Aralık 2025 16:11 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 16:21
Haber: Sporx.com
Yüksel Yıldırım, Musaba transferine son noktayı koydu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında A Spor'un sorusunu yanıtladı.

Erdem Açıkgöz'ün yönelttiği, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna cevap olarak Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;

"ŞİKAYET ETMEK BİZE YAKIŞMAZ"

"Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.