Yüksel Yıldırım, Musaba transferine son noktayı koydu!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında A Spor'un sorusunu yanıtladı.
Erdem Açıkgöz'ün yönelttiği, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna cevap olarak Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;
"ŞİKAYET ETMEK BİZE YAKIŞMAZ"
"Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu."
