Necip Uysal: 'Sportif karar dediler'

Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
Mert ve Necip Uysal, kendilerine kulüp bulamazsa takımla da çalışmayacaklar.
Beşiktaş'ın aldığı bu karar ve yaptığı resmi açıklamanın ardından ilk açıklama Necip Uysal'dan geldi.
Fatih Doğan'a konuşan Necip Uysal, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama kadar. Sergen hocanın sportif kararı dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci anlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.
Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.
Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
