26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-086'
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-287'

Beşiktaş'ta kadro dışı: Mert Günok ve Necip Uysal!

Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını ve iki oyuncudan kendilerine kulüp bulmasının istendiğini açıkladı.

calendar 26 Aralık 2025 18:16 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 18:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Mert Günok ve Necip Uysal için çarpıcı bir karar alındı.

Beşiktaş, iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi. İki futbolcu, kulüp bulamamaları halinde takımdan ayrı çalışacaklar.

Siyah-beyazlılar, sezon içerisinde yaptığı açıklamada Mert Günok ve Necip Uysal'ın kaptanlıklarını da almıştı.

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.


Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
