Fenerbahçe'den İtalya çıkarması: Davide Frattesi

Joey Veerman transferini noktalayamayan Fenerbahçe, bu kez Inter'in yıldızı Davide Frattesi için harekete geçme kararı aldı.

Fenerbahçe'den İtalya çıkarması: Davide Frattesi
Fenerbahçe'de transfer operasyonu kaldığı yerden devam ediyor. Kulüpte toplantı yapan yönetim, isimleri bir bir masaya yatırdı ve harekete geçme kararı aldı.

Öncelikli hedef olarak Inter'in yıldızı Davide Frattesi belirlendi. Nedeni ise; Joey Veerman transferinin gerçekleşmemesi. Yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, 26 yaşındaki orta saha için İtalya'ya çıkarma yapacak.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA



İkili, burada hem Inter yönetimiyle hem de oyuncu kanadıyla bir görüşme gerçekleştirecek ve tekliflerini sunacak. Fenerbahçe'nin ilk hedefi; oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak.

30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

Sarı-lacivertlilerin kiralama ve zorunlu satın almayla birlikte Inter'e 30 milyon euro civarında bir teklif sunacağı da gelen iddialar arasında. Geçen sezonun başında Sassuolo'dan 31 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen İtalyan orta saha, teknik direktör Chivu'yla yıldızı barışmadığı için ayrılmaya sıcak.

İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK

Frattesi, futbola Lazio altyapısında başladı. Buradan ise Roma'nın altyapısına geçti. İtalya'da Inter'in yanı sıra; Sassuolo, Ascoli, Empoli ve Monza gibi takımlarda da forma giydi. Transfer gerçekleşirse ilk kez ülke dışına çıkacak.

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Davide Frattesi, İtalya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri. 2022'de bu yana Gök-Mavililerde 33 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 8 kez ağları havalandırmayı başardı.



 Reklam 
