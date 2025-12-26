26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-159'
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-045'
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda 2'de 2 yaptı!

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nun 2. maçında Mısır, Güney Afrika'yı Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

calendar 26 Aralık 2025 20:12 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 20:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Afrika Uluslar Kupası'nda B grunu 2. maçında Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Stade Adrar'da oynanan mücadeleyi Mısır 1-0 kazandı.

Mısır'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Muhmammed Salah penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Mısır 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

Güney Afrika ise 3 puanda kaldı.

B grubunun son maçında Mısır, Angola ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Zimbabve ile kozlarını paylaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
