Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda 2'de 2 yaptı!

Afrika Uluslar Kupası'nda B grunu 2. maçında Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.



Stade Adrar'da oynanan mücadeleyi Mısır 1-0 kazandı.



Mısır'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Muhmammed Salah penaltıdan kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Mısır 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.



Güney Afrika ise 3 puanda kaldı.



B grubunun son maçında Mısır, Angola ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Zimbabve ile kozlarını paylaşacak.



