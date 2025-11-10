Yılbaşı Programları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir Yılbaşı Etkinlikleri

Ünlüler bu yıl da yılbaşında çeşitli eğlence mekanlarında sahne alacak. İstanbul, Antalya, KKTC ve Uludağ başta olmak üzere ünlüler birçok otel, gece kulünü ve eğlence mekanında yılbaşı konseri düzenliyor. Yılbaşı bu yıl haftaiçine denk gelse de bazı kişiler haftasonunu birleştirerek hazırladıkları 5 günlük tatil programları için ünlülerin konser vereceği otelleri tercih etti.

"2026 yılbaşı konser programı" ve "Ünlülerin yılbaşı konser takvimi" de yeni yıla sayılı günler kala netleşti. İşte yılbaşında sahne alacak ünlüler...

Bursa'nın kış turizmi merkezi Uludağ'da Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen konser verecek. Gözde tatil kenti Antalya'daki otellerde çok sayıda sanatçı sahne alacak.

Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak, İskender Paydaş, Işın Karaca, Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, Nükhet Duru, Grup Vitamin, Reyhan Karaca, Sibel Tüzün, Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen, Hakan Altun, Sertap Erener, Oğuzhan Koç ve Kafadar Antalya'da sahne alacak sanatçılardan.

KKTC'de hangi ünlüler sahne alacak?



KKTC'deki otellerde düzenlenen yılbaşı programlarında Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Melek Mosso, Fatih Ürek, Elif Buse Doğan, Coşkun Sabah, Mustafa Sandal, Emre Altuğ, İrem Derici, Mehmet Erdem ve Sakiler sahne alacak.

Zara, Gökhan Tepe, Hüsnü Şenlendirici ve Aşkın Nur Yengi Sapanca'da sahne çıkacak. Deniz Seki ise Sarıkamış'ta konser verecek.

Afyonkarahisar'daki termal otellerde ise Ferhat Göçer, Eda Doğanay, Sibel Karakaş konser verecek.

2026'e girmemize günler kala herkes sevdiği ünlülerin yılbaşı programları için araştırmalara girişiyor. Yılbaşı gecesi pek çok ünlü sanatçı yılbaşı mekanlarında, yılbaşı otellerinde düzenlenen sanatçılı yılbaşı programlarında hayranlarıyla buluşuyor. Yılın bütün yorgunluğunu ünlülerin yılbaşı özel konserlerinde atmak isteyen kişiler yılbaşı zamanı sevdikleri sanatçıların yılbaşı konser programları ile yılbaşı eğlencesini unutulmaz bir anıya dönüştürüyor. Biz de bunun üzerine 'Yılbaşında hangi sanatçı nerede 2025?' sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte şarkıcıların yılbaşı programları...Birbirinden ünlü isimlerin konserleri ile hazırlanan yeni yıl gala programlarının dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere kayak merkezleri ve termal tesislerde canlı müzik, dans ve dansöz şovları, yeni yıl çekilişi ve özel yemek mönülerinden oluşan yılbaşı özel gala programları hazırlandı.