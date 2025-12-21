Beşiktaş'tan Lautaro Blanco için teklif!

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.
İŞTE HEDEFTEKİ İSİM
Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ın hedeflerinden biri ortaya çıktı.
Transfermarkt'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Boca Juniors forması giyen 26 yaşındaki Lautaro Blanco ile ilgileniyor.
4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Beşiktaş, Blanco için Boca Juniors'un kapısını çaldı ve 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Boca Juniors ise 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Boca Juniors'ta 37 maçta süre bulan Lautaro Blanco, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro olarak gösterilen Blanco'nun, Boca Juniors ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
