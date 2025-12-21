Porto'da Diogo Costa'ya yeni sözleşme!

Porto, kalecisi Diogo Costa ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.A Bola'da yer alan habere göre, Porto ve 26 yaşındaki file bekçisi, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Buna göre, Costa'nın 2027 yılına kadar olan sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatılacak.Costa'nın yeni sözleşmeyle birlikte Porto'nun en çok kazanacak oyuncusu olacağı ve 26 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesinde yer alan 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin daha düşük bir rakam olarak değişeceği belirtildi.Porto ve Costa'nın anlaştığı, yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde duyurulmasının beklendiği yazıldı.Porto'nun altyapısından yetişen Portekizli kaleci, 2019 yılından bu yana A takım kadrosunda yer alıyor.