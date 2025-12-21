Fatih Karagümrük'te ayrılık!

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Alanyaspor maçının ardından konuştu.Canel, teknik ekip olarak görevi bıraktıklarını söyledi."İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır."Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna durgun başladıklarını ve akabinde de golü yediklerini söyledi.İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduklarını anlatan Canel,diye konuştu.Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini aktararak," ifadelerini kullandı.Fatih Karagümrük formasının ağırlığını kaldıramayan oyuncularla da yolların ayrılacağını dile getiren Canel, herkese teşekkür etti.Fatih Karagümrük, 17 maç sonunda topladığı 9 puanla ligin ilk yarısını son sırada tamamladı.