Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor Eker ise 5. kez mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Figen Öz Güzel
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ana Cristina)
Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Edwards, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)
Setler: 25-16, 25-14, 25-19
Süre: 78 dakika (26, 24, 28)