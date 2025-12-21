21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
2-085'
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
2-083'
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
4-3
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
0-229'
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
2-149'
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-0
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-2
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-2
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
0-044'
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-1
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
2-1
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-3
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-4
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-2
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
1-054'
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
5-180'
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Milan Baros, Galatasaray tribünleri selamladı

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Milan Baros, Kasımpaşa karşılaşmasını RAMS Park'ta tribünden izlerken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çekyalı eski golcü, tribünlere çıkarak ve sahaya inerek sarı-kırmızılı taraftarlarla birlikte "üçlü" çektirdi.

21 Aralık 2025 20:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milan Baros, Galatasaray tribünleri selamladı
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi.
 
Kasımpaşa mücadelesi için RAMS Park'a gelen Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Önce ultrAslan'ın olduğu kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara "üçlü" çektirdi.
 
Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.
 
Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
 
Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.
 
1 Galatasaray 17 13 3 1 38 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 23 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
