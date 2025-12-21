Milan Baros, Galatasaray tribünleri selamladı

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi.
Kasımpaşa mücadelesi için RAMS Park'a gelen Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Önce ultrAslan'ın olduğu kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara "üçlü" çektirdi.
Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.
Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.