21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
2-0
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
3-0
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
4-3
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
1-059'
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
0-2
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
2-2
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-0
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-2
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-2
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
1-2
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-1
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
2-1
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-3
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-4
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-2
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
4-0
21 Aralık
Real Betis-Getafe
1-024'
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
5-1
21 Aralık
Genoa-Atalanta
0-042'
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Göztepe, Samsunspor'un hasretini artırdı

Göztepe, evinde ağırladığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Samsunspor'un resmi maçlardaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

calendar 21 Aralık 2025 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 22:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan kaydetti.

GÖZTEPE SAVUNMASI LİGİN EN İYİSİ


Samsunspor'a karşı 4 maç sonra kazanan Göztepe, puanını 32'ye yükseltti. Ligin ilk devresini sadece 9 gol yiyerek kapatan İzmir ekibi, bu alanda en iyi takım konumunu korudu.

SAMSUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de 4, resmi maçlarda ise 8 maçtır galibiyete hasret kalan Samsunspor, 25 puanda kaldı.

Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Samsunspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Göztepe 23. dakikada öne geçti. Juan'ın sol kanattan getirip ceza sahasında çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.
40. dakikada Göztepe 2. gole yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

46. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

47. dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan, orta sahadan getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2-0

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut,

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk.81 Sabra), Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney (Dk.90+3 Tibet Durakçay), Efkan Bekiroğlu (Dk.87 Furkan Bayır), Juan

Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk.61 Tomasson), Makoumbou, Zeki Yavru (Dk.61 Polat Yaldır), Eyüp Aydın (Dk.72 Musaba), Holse (Dk.88 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.88 Yunus Emre Çift), Moundilmadji,

Goller: Dk.23 ve Dk.68 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk.60 Soner Gönül, Dk.76 Van Drongelen (Samsunspor), Dk.73 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.