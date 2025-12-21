Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan kaydetti.Samsunspor'a karşı 4 maç sonra kazanan Göztepe, puanını 32'ye yükseltti. Ligin ilk devresini sadece 9 gol yiyerek kapatan İzmir ekibi, bu alanda en iyi takım konumunu korudu.Süper Lig'de 4, resmi maçlarda ise 8 maçtır galibiyete hasret kalan Samsunspor, 25 puanda kaldı.Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Samsunspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.40. dakikada Göztepe 2. gole yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.46. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.47. dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.Stat: ISONEM Park Gürsel AkselHakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut,Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk.81 Sabra), Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney (Dk.90+3 Tibet Durakçay), Efkan Bekiroğlu (Dk.87 Furkan Bayır), JuanSamsunspor: Okan Kocuk, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk.61 Tomasson), Makoumbou, Zeki Yavru (Dk.61 Polat Yaldır), Eyüp Aydın (Dk.72 Musaba), Holse (Dk.88 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.88 Yunus Emre Çift), Moundilmadji,Goller: Dk.23 ve Dk.68 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)Sarı kartlar: Dk.60 Soner Gönül, Dk.76 Van Drongelen (Samsunspor), Dk.73 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)