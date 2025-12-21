Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-69 yendi.
Fenerbahçe Opet, ligdeki yenimezlik serisini 10 maça çıkarırken Nesibe Aydın, 4 mağlubiyet yaşadı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Enes Duran
Nesibe Aydın: Davis 14, Bone 27, Pelin Gülçelik, Green 12, Yağmur Önal 4, Tuner 4, Melike Yalçınkaya 6, Büşra Akgün, Derin Yaya 2, Aysude Torcu
Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 11, Sevgi Uzun 11, Williams 2, Gustafson 14, Rupert 21, Meltem Avcı Yılmaz, Olcay Çakır Turgut 6, Mccovan 13, Mc Bride 14, Allemand 7, Tuana Vural, Selen Baş
1. Periyot: 22-34
Devre: 34-57
3. Periyot: 55-82
Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı farklı mağlup etti!
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-69 mağlup etti.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 99-69 yendi.
