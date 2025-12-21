Okan Buruk'tan Kasımpaşa maçı mesajı!

Galatasaray, 2025 yılını Kasımpaşa maçıyla tamamlıyor. Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek. Sarıkırmızılılarda, kritik mücadele öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Osimhen, Lemina ve Jakobs, Afrika Kupası'na gittikleri için kadroda yok.
Sakatlıkları bulunan Singo ile Berkan'ın tedavileri sürüyor. Sakatlıktan yeni çıkan Uğurcan ile Kaan'ın riske edilmesi beklenmiyor. Hak mahrumiyeti cezası bulunan Eren ile bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan da forma giymeyecek.
"SAHADA 11 KİŞİ OLACAĞIZ"
Okan Buruk, bu eksiklere rağmen takıma üç puan emri verdi. Genç hoca, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda şunları söyledi:
"Yılı kazanarak tamamlayalım. Evet birçok eksiğimiz var. Ama sahada 11 kişi olacağız. Çıkıp, aslanlar gibi savaşalım. Taraftarımız önünde puan kaybı yaşamayalım. Onlara yeni yıl hediyesini erken verelim. Bu nedenle herkesten ekstra performans istiyorum."
