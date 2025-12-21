Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı!

Galatasaray'da ayrılık ihtimali bulunan Ahmed Kutucu için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Kupası'nda oynanan RAMS Başakşehir maçında hem golüyle hem de performansıyla dikkatleri çeken Ahmed Kutucu, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girdi.
"KALSIN" RAPORU
Haberde Süper Lig'den 3, yurt dışından 2 talibi olan Ahmed Kutucu için Okan Buruk, ligin ikinci yarısında da takımda kalması için yönetime rapor sundu.
Ahmed Kutucu için Süper Lig'in ikinci yarısında daha çok süre alacağı kaydedildi.
PERFORMANSI
25 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 7 maçta 153 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
