21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
14:30
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
15:30
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
15:30
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
15:30
21 Aralık
Club Brugge-Gent
15:30
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
16:00
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1DA
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
16:00
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
16:00
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
16:00
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
0-06'
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
14:30
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Mardinli Sezen babasının zorlamasıyla başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu

Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışan 18 yaşındaki Sezen Sude Karaboğa, AA'ya konuştu.

Mardinli Sezen babasının zorlamasıyla başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu
Mardin'de babasının zorlamasıyla 8 yıl önce başladığı boksta Türkiye şampiyonu olan 18 yaşındaki Sezen Sude Karaboğa, başarısını uluslararası alanda da göstermek istiyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Meslek Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sezen Sude Karaboğa, babası Remzi Karaboğa'nın zorlamasıyla 10 yaşında boksa başladı.

Boksta çeşitli yarışmalarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dahil birçok başarı elde eden Karaboğa, son olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17-21 Kasım'da Bayburt'ta düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda kadınlar 54 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.


Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeye hak kazanan Karaboğa, başarılarına yenilerini eklemek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda antrenörü Cihan Başaran'ın yönlendirmesiyle idmanlarını sürdürüyor.

- "Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum"

Karaboğa, AA muhabirine, babasının yoğun desteğiyle çekinerek başladığı boksu sevmeye başladığını, 8 yıllık süreçte önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

"Babamın zorlamasıyla başladığım boks şu an benim için bir tutkuya dönüştü ve hayatımın en başköşesinde yer alıyor." diyen Karaboğa, Bayburt'ta düzenlenen şampiyonada birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Şampiyonada rakiplerinin tecrübeli ve güçlü olduğunu ifade eden Karaboğa, şunları kaydetti:

"Benim için inanılmaz bir yarışmaydı. Hocamın desteğiyle başardık. Hocam şu an uzakta ama sürekli yanına kampa gidiyorum. Uzaktan verdiği destekle idman programlarıyla güçlendim. Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. Bunu dünya ve Avrupa şampiyonalarında daha üst seviyeye taşımak istiyorum. Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Şampiyonalarda ülkemi en güzel şekilde temsil etmek, ailemi, hocamı ve beni destekleyen herkesi gururlandırmak istiyorum. Çalışmalarıma çok sıkı devam ediyorum. O madalyayı buraya getireceğim."

- "Babamın hayallerini yerine getirmem gerekiyor"

Ailesinin, özellikle babasının desteğiyle uluslararası alanda da başarı göstereceğine inandığını anlatan Karaboğa, "Babamın hayalleri var ve benim onları yerine getirmem gerekiyor çünkü babam bana çok destek oldu. Hocam olmadığı zaman uzaktan verdiği programlarla burada babamla hepsini uyguluyoruz ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Tek olunca o idman bir türlü bitmiyor." ifadelerini kullandı.

- Remzi Karaboğa: "Kızımla gurur duyuyoruz"

Baba Remzi Karaboğa ise 8 yıl önce ilk defa Mardin'de boks yapıldığını öğrendiklerinde kızını bu spora yönlendirdiğini söyledi.

Kızının çok azimli ve başarılı bir sporcu olarak katıldığı yarışmalarda önemli dereceler elde ettiğini anlatan Karaboğa, şunları aktardı:

"Kızımla gurur duyuyoruz. Kızımla çok uğraştık ve çalıştık. Kar demedik, kış demedik. Hep antrenmanlara geldik. Bazen günde çift antrenman yaptık. Şu an istediği yerde ve inşallah bundan sonra önünde bir Avrupa veya dünya şampiyonası var. Ülkemize, milletimize inşallah hayırlı bir sporcu olur. O madalyayı Mardin'e istiyoruz."

Her babanın özellikle kız çocuklarını desteklemesi ve onların arkasında durması gerektiğini dile getiren Karaboğa, Türkiye'nin her tarafından kız çocuklarının başarısını görmek istediklerini vurgulayarak, "Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu'nun bırakacağı yerlerden artık bu çocuklarımızın bayrağı alıp daha yukarılara taşımasını istiyoruz." dedi.

