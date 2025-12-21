Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen haber: Goretzka

Fenerbahçe ve Galatasaray devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.



İki ezeli takım flaş isimlerle kadrolarını güçlendirmek isterlerken sarı lacivertliler ve sarı kırmızılıların Leon Goretzka ile ilgilendiği iddiaları gündemde yer alıyor.



Son olarak transferde Goretzka için Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen haber geldi.

Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi AS'a göre,

futbolcu için Atletico Madrid devreye girdi.Yer alan haberde Goretzka'nın Atletico Madrid'in kendisine olan ilgisinden haberdar olduğu ayrıca futbolcuya Avrupa'dan pek çok takımın daha talip olduğu belirtildi.Bayern Münih ile 286 karşılaşmada boy gösteren Goretzka, 46 gol 40 asistlik performans sergiledi.