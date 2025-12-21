Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a, eski başkan Ali Koç'tan destek geldi.
Savcılık soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan ve adli kontrol kararıyla serbest kalan Sadettin Saran hakkında konuşan Ali Koç, "Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız" dedi.
İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız."
AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME
Ali Koç, kendisinin görev yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin başarısız sonuçlar almasının ardından sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kutlama yaptığı görüntüleri eleştirmiş, Yıldırım ise söz konusu görüntülerin doğum gününde çekildiğini belirterek, Koç'un iddialarını yalanlamıştı.
Savcılık soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan ve adli kontrol kararıyla serbest kalan Sadettin Saran hakkında konuşan Ali Koç, "Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız" dedi.
İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız."
AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME
Ali Koç, kendisinin görev yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin başarısız sonuçlar almasının ardından sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kutlama yaptığı görüntüleri eleştirmiş, Yıldırım ise söz konusu görüntülerin doğum gününde çekildiğini belirterek, Koç'un iddialarını yalanlamıştı.