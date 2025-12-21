Newcastle'dan yakın takip: Boey!

Bayern Münih'te takımdan ayrılması gündemde olan Sacha Boey için Crystal Palace'tan sonra bir İngiliz ekibi daha talip oldu.



NEWCASTLE DEVREDE



TeamTalk'ta yer alan habere göre Newcastle United, Fransız sağ bekin durumunu yakından takip ediyor. Savunmada Dan Burn ve Emil Krafth'ın sakatlıkları sebebiyle kulübün, savunmaya takviye yapmaya sıcak baktığı kaydedildi.



BONSERVİSİ 15 MİLYON



Öte yandan Bild'in daha önce yaptığı habere göre, Bavyera ekibi 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Boey, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



