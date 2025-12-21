Nelson Semedo'nun dönüş maçı!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Nelson Semedo'nun geri dönüş maçı belli oldu.
A Spor'da yer alan habere göre, Portekizli sağ bek, sakatlığının ardından salon çalışmalarına başladı.
Semedo, büyük bir aksilik olmazsa 6 Ocak'ta Samsunspor'a karşı oynanacak Süper Kupa maçında kadroda olacak.
Fenerbahçe'nin ligde Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertlilerde 21 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
