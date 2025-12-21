21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
14:30
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
15:30
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
15:30
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
15:30
21 Aralık
Club Brugge-Gent
15:30
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
16:00
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1DA
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
16:00
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
16:00
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
16:00
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
0-08'
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
14:30
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Milli badmintoncu Özge'nin hedefi Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak

Milli badmintoncu Özge Bayrak Bağcı, 2026 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

calendar 21 Aralık 2025 13:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli badmintoncu Özge'nin hedefi Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli badmintoncu Özge Bayrak Bağcı, gelecek yıl şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda korta madalya için çıkacak.

Badminton ile 10 yaşında tanışan 33 yaşındaki Özge, 23 yıldır raket sallıyor. Özge'nin kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya ile Avrupa üçüncülükleri de bulunuyor.

İstanbul'da 11-15 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Erkekler ve Kadınlar Takım Badminton Şampiyonası'nda takım arkadaşlarıyla birincilik kürsüsüne çıkmak isteyen Özge, Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.


Özge Bayrak Bağcı, AA muhabirine, izcilik ve halk oyunlarının ardından 10 yaşında badmintona başladığını söyledi.

Milli sporcu, 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa şampiyonalarında üçüncülük elde ettiğini anlatarak, "2016 Rio Olimpiyatları'na katıldım. Akdeniz Oyunları'nda hem birinciliğim hem ikinciliğim var. Hedeflerim, önümüzdeki Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda ülkemize ilk defa derece getirmek, Avrupa ferdilerde tek bayanlar kategorisinde yeniden derece elde etmek, ardından Akdeniz Oyunları ve tabii ki 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılabilmek." dedi.

- "Yaptığımız derecelerle alttan gelen sporcuları teşvik ediyoruz"

Badmintonun tanınırlığının her geçen gün arttığına dikkati çeken milli sporcu, "İlk başladığımda, 'Badminton yaptım' dediğimde herkes, 'O nasıl bir spor' diyor ve açıklama gereği duyuyordum ama şu anda, 'Hangi sporu yapıyorsun?' dediklerinde, 'Badminton yapıyorum' dediğimde insanlar bu sporu yaygın şekilde bildiklerini söylüyor. Bu da bizi gerçekten sevindiriyor. Yaptığımız derecelerle alttan gelen sporcuları teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştığını dile getiren Özge, "Beden eğitimi öğretmeni olarak gençlerin bu spora ilgi duyması, yönelmesi beni mutlu ediyor. Umarım badminton branşı daha da güzel yerlere gelir." diye konuştu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.