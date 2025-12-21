Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, Sakaryaspor'u konuk etti.



Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.



ÇorumFK'ye galibiyeti geteiren golleri 10. dakikada Braian Samudio ve 79. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 32 puana yükselen Çorum FK, 4. sıraya yerleşti. 22 puanda kalan Sakaryaspor ise 13. sırada konumlandı.



1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise Manisa FK'yi konuk edecek.



