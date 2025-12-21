Kayserispor puanları '1-1' topluyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin ilk devresinde topladığı 15 puanın 9'unu rakipleriyle yenişemediği 9 maçta kazandı.



Sarı-kırmızılı ekip, zor günler geçirdiği ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçta 2 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.



Rakiplerine 6 karşılaşmada ise boyun eğen Kayseri temsilcisi, ligin ilk devresini 15 puanla 16. sırada tamamladı.

Kayserispor, bu maçlarda rakip ağları 16 kez havalandırırken, kalesindeki 33 gole engel olamadı.Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde topladığı 15 puanın büyük bir bölümünü berabere kaldığı maçlarda kazandı.Lige 2. hafta maçıyla başlayan Kayseri ekibi, deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. 4. haftada deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan ve sahadan aynı skorla ayrılan Kayserispor, 5. haftada evinde Göztepe, 6. haftada deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ve 7. haftada sahasında Gençlerbirliği ile de 1-1 berabere kaldı.Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 10. haftada deplasmanda 2-2'lik skorla puanları paylaşan Kayseri temsilcisi, 15. haftadaki ikas Eyüpspor deplasmanından da 1-1'lik sonuçla döndü.Ligin 16. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, son olarak ligin 17. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligin ilk yarısını tamamladı.Böylece Kayseri ekibi, ligin ilk yarısında aldığı 9 beraberliğin 7'sinde sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.Kayserispor, berabere kaldığı 9 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde de 9 gol gördü.Beraberliklerin 3'ünü evinde 6'sını deplasmanda elde eden sarı-kırmızılı ekibe, bu maçlarda 9 puan getiren 9 golün tamamı da yabancı oyunculardan geldi.Laszlo Benes ve German Onugkha bu periyotta takımına 3'er gol katkısında bulunurken, Miguel Cordoso 2, Tuci de 1 gol kaydetti.