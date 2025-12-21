21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
14:30
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
15:30
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
15:30
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
15:30
21 Aralık
Club Brugge-Gent
15:30
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
16:00
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1DA
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
16:00
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
16:00
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
16:00
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
0-010'
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
14:30
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Kayserispor puanları "1-1" topluyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçın 9'unda rakipleriyle yenişemedi. Sarı-kırmızılı ekip 9 beraberliğin 7'sinde sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin ilk devresinde topladığı 15 puanın 9'unu rakipleriyle yenişemediği 9 maçta kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, zor günler geçirdiği ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçta 2 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. 

Rakiplerine 6 karşılaşmada ise boyun eğen Kayseri temsilcisi, ligin ilk devresini 15 puanla 16. sırada tamamladı.



Kayserispor, bu maçlarda rakip ağları 16 kez havalandırırken, kalesindeki 33 gole engel olamadı.

PUANLAR BERABERLİKTEN

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde topladığı 15 puanın büyük bir bölümünü berabere kaldığı maçlarda kazandı.

Lige 2. hafta maçıyla başlayan Kayseri ekibi, deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. 4. haftada deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan ve sahadan aynı skorla ayrılan Kayserispor, 5. haftada evinde Göztepe, 6. haftada deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ve 7. haftada sahasında Gençlerbirliği ile de 1-1 berabere kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 10. haftada deplasmanda 2-2'lik skorla puanları paylaşan Kayseri temsilcisi, 15. haftadaki ikas Eyüpspor deplasmanından da 1-1'lik sonuçla döndü.

Ligin 16. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, son olarak ligin 17. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligin ilk yarısını tamamladı.

Böylece Kayseri ekibi, ligin ilk yarısında aldığı 9 beraberliğin 7'sinde sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

GOLLER YABANCILARDAN 

Kayserispor, berabere kaldığı 9 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde de 9 gol gördü.

Beraberliklerin 3'ünü evinde 6'sını deplasmanda elde eden sarı-kırmızılı ekibe, bu maçlarda 9 puan getiren 9 golün tamamı da yabancı oyunculardan geldi.

Laszlo Benes ve German Onugkha bu periyotta takımına 3'er gol katkısında bulunurken, Miguel Cordoso 2, Tuci de 1 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
