21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
20:00
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
20:00
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
14:30
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
18:00
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
18:45
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
22:00
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
15:30
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
15:30
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
15:30
21 Aralık
Club Brugge-Gent
15:30
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
21:15
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
20:30
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
16:00
21 Aralık
Lugano-Young Boys
18:30
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
18:30
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
18:30
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
21:00
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
18:45
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
16:30
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
16:30
21 Aralık
Aston Villa-M. United
19:30
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
13:30
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
16:00
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
16:00
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
19:00
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
17:30
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
19:30
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
16:00
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
14:15
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
18:15
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
20:30
21 Aralık
Real Betis-Getafe
23:00
21 Aralık
Cagliari-Pisa
14:30
21 Aralık
Sassuolo-Torino
17:00
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
20:00
21 Aralık
Genoa-Atalanta
22:45
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
23:30

Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri "hırçın" geçiyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son 10 sezondaki 21 lig, 3 Türkiye Kupası mücadelesinde hakemler, 19 kırmızı, 137 sarı kart gösterdi.

calendar 21 Aralık 2025 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri 'hırçın' geçiyor
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaştığı 10 sezondaki 24 resmi maçta hakemlerin gösterdiği kartların sayısı dikkati çekti.

Sarı-lacivertli ekip ile siyah-beyazlı takım arasında son 10 sezondaki 21 lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasında hakemler, 19 kez kırmızı kartına başvururken 137 sarı kart gösterdi.

- Beşiktaş daha "hırçın"


Rekabetteki son 24 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "agresif" görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 12'si kırmızı, 69'u sarı, 81 kart gösterildi.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçta da siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün 26. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle 10 kişi kaldı. Aynı maçta Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kartla cezalandırılırken Fenerbahçe'de ise Nelson Semedo, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran ve İsmail Yüksek, sarı kart gören futbolcular oldu.

- Fenerbahçe'ye 7 kırmızı, 68 sarı kart

Fenerbahçeli futbolculara, Beşiktaş ile oynanan son 10 sezondaki 24 derbide 75 kart çıktı.

Hakemler bu müsabakalarda sarı-lacivertli futbolculara 7 kırmızı, 68 de sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 11 müsabakayı da 11 kişi tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin siyah-beyazlılar karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-20 sezonunun ikinci yarısında oynandı.

Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken iki takım, 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi, direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
