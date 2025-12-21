İngiltere Premier League devlerinden Manchester United forması giyen Bruno Fernandes için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fichajes'te yer alan habere göre; Alman devi Bayern Münih, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, uzun süredir Fernandes'i takip eden Bavyera ekibinin 50 milyon Euro'luk bir teklifle Kırmızı Şeytanlar'ın kapısını çalacağı ifade edildi.
Öte yandan Fernandes'in Manchester United'daki geleceği ise belirsizliğinin sürdüğü vurgulandı.
PERFORMANSI
Takımın kilit isimlerinden olan Bruno Fernandes, bu sezon İngiliz ekibi ile çıktığı 17 maçta 5 gol atıp 7 de asist yaptı.
50 milyon euroluk iddia! Bayern Münih, Bruno Fernandes'in peşinde
Bayern Münih'in, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes için 50 milyon Euro'luk hamleye hazırlandığı öne sürüldü.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
İngiltere Premier League devlerinden Manchester United forması giyen Bruno Fernandes için flaş bir iddia ortaya atıldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Gyökeres sahne aldı, Arsenal liderliğini korudu
-
9
Afrika Uluslar Kupası için tarihi karar
-
8
Fenerbahçe açıkladı: Derbide yoklar!
-
7
Galatasaray - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler
-
6
Sadettin Saran: "Suçlamaları kabul etmiyorum!"
-
5
Mbappe, Ronaldo'nun rekorunu egale etti!
-
4
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Anderson Talisca
-
3
Hull City gümbür gümbür geliyor!
-
2
Ertan Torunoğulları'ndan transfer ve şampiyonluk açıklaması
-
1
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı: Maestro
- 14:14 50 milyon euroluk iddia! Bayern Münih, Bruno Fernandes'in peşinde
- 14:03 Mardinli Sezen babasının zorlamasıyla başladığı boksta Türkiye şampiyonu oldu
- 13:52 Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda
- 13:46 Burhan Eşer: "Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz"
- 13:45 Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup yarıAlp Disiplini FIS Sarıkamış Cup yarışları başlıyorşları yarın başlıyor
- 13:43 Kayserispor puanları "1-1" topluyor
- 13:42 Güreşçi ikizler şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor
- 13:40 Satrançta hedef "2 milyon" lisanslı sporcu
- 13:37 Milli badmintoncu Özge'nin hedefi Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak
- 13:33 Galatasaray'a sürpriz ziyaret!
- 13:29 Gençlerbirliği'nde Trabzonspor öncesi tek eksik!
- 13:02 Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen haber: Goretzka
- 12:57 Trabzonspor'da Gençlerbirliği'ne karşı 6 eksik
- 12:33 Murat Özbostan: "Banka soyguncusu gibi"
- 12:31 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde "ilk golün" önemi
- 12:28 Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar
- 12:22 Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri "hırçın" geçiyor
- 12:15 Galatasaray Daikin'da Alexia Carutasu sakatlandı
- 12:11 Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı maaş ve bonservis: Lookman
- 12:09 İspanyol basınından Arda Güler'e eleştiri!
- 11:51 Fenerbahçe'nin gol ustası: Anderson Talisca
- 11:49 Trabzonspor'a Nijeryalı stoper!
- 11:34 Galatasaray'da dikkat çeken detay: Icardi!
- 11:25 Trabzonspor'dan Yusuf Sarı sürprizi
- 11:20 NBA'de Rockets, Nuggets'ın serisine son verdi!
- 11:12 Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Anderson Talisca
- 10:55 Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı: Maestro
- 10:40 Galatasaray'ın Wahi formülü!
- 10:38 Sinan Vardar: "Herkese nasip olmaz!"
- 10:18 Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı!
- 10:07 Leroy Sane'nin Kasımpaşa maçı hedefi!
- 09:53 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi
- 09:53 Muslera'dan 1 haftada 2 kupa!
- 09:43 Okan Buruk'tan Kasımpaşa maçı mesajı!
- 09:28 Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi
- 01:08 Gyökeres sahne aldı, Arsenal liderliğini korudu
- 01:07 Afrika Uluslar Kupası için tarihi karar
- 00:58 Mbappe, Ronaldo'nun rekorunu egale etti!
- 00:56 Paris Saint Germain, Fransa Kupası'nda son 16'da!
- 00:48 Ertan Torunoğulları'ndan transfer ve şampiyonluk açıklaması
- 00:39 Kenan Yıldız'lı Juventus, Zeki Çelik'li Roma'yı üzdü!
- 00:37 Galatasaray - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler
- 00:25 Ogün Temizkanoğlu: "Uzun zaman sonra ilk kez..."
- 00:08 İlker Yağcıoğlu: "Marco Asensio gerçeği var"
- 00:06 Ajax'ın serisi Nijmegen'de bitti
- 00:00 Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş değerlendirmesi
- 23:46 Beşiktaş, Dolmabahçe'de 4 maç sonra kazandı
- 23:42 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için Lewandowski ve Sörloth iddiası
- 23:41 Milot Rashica siftah yaptı!
- 23:35 Nihat Kahveci: "Asensio'nun hareketi penaltı"
- 23:25 Real Sociedad'da Matarazzo dönemi
- 23:19 Beşiktaş'tan Abraham'ın son durumu hakkında açıklama!
- 23:18 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti
- 23:13 Nihat Kahveci'den olay Rafa Silva sözleri!
- 23:12 Beşiktaş'ta Djalo cezalı duruma düştü
- 23:07 Recep Uçar: "1 puanı alabilirdik"
- 22:50 Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması
- 22:47 Sergen Yalçın: "Bomba elimde patladı"
- 22:33 Liverpool, 9 kişi Tottenham'ı devirdi!
- 22:31 Tammy Abraham hastaneden paylaşım yaptı!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
50 milyon euroluk iddia! Bayern Münih, Bruno Fernandes'in peşinde
İspanyol basınından Arda Güler'e eleştiri!
Gyökeres sahne aldı, Arsenal liderliğini korudu
Paris Saint Germain, Fransa Kupası'nda son 16'da!
Real Sociedad'da Matarazzo dönemi
Hull City gümbür gümbür geliyor!
Wolverhampton, ligde kabustan uyanamıyor!
Chelsea'den Newcastle United deplasmanında geri dönüş!
Liverpool'da buzlar eriyor: Muhammed Salah özür diledi
Karim Adeyemi olay çıkardı: Ceza kararı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|2
|Galatasaray
|16
|12
|3
|1
|36
|12
|39
|3
|Trabzonspor
|16
|10
|5
|1
|30
|16
|35
|4
|Göztepe
|16
|8
|5
|3
|19
|9
|29
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|16
|6
|7
|3
|22
|18
|25
|7
|Gaziantep FK
|16
|6
|5
|5
|23
|25
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Başakşehir
|16
|5
|5
|6
|22
|17
|20
|10
|Alanyaspor
|16
|3
|9
|4
|14
|14
|18
|11
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|12
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|13
|Gençlerbirliği
|16
|4
|3
|9
|17
|21
|15
|14
|Kasımpaşa
|16
|3
|6
|7
|14
|21
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|16
|2
|3
|11
|14
|30
|9