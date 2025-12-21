50 milyon euroluk iddia! Bayern Münih, Bruno Fernandes'in peşinde

İngiltere Premier League devlerinden Manchester United forması giyen Bruno Fernandes için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Fichajes'te yer alan habere göre; Alman devi Bayern Münih, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, uzun süredir Fernandes'i takip eden Bavyera ekibinin 50 milyon Euro'luk bir teklifle Kırmızı Şeytanlar'ın kapısını çalacağı ifade edildi.



Öte yandan Fernandes'in Manchester United'daki geleceği ise belirsizliğinin sürdüğü vurgulandı.



PERFORMANSI



Takımın kilit isimlerinden olan Bruno Fernandes, bu sezon İngiliz ekibi ile çıktığı 17 maçta 5 gol atıp 7 de asist yaptı.



