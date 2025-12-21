Feyenoord sahasında takıldı!

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Feyenoord, Twente'yi ağırladı.



De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Twente'yi öne geçiren golü 19. dakikada Daan Roots attı. Feyenoord'un golünü ise 74. dakikada Goncalo Borges kaydeti.



Bu sonuçla birlikte Feyenoord, ligdeki puanını 35'e yükseltirken Twente'nin puanı da 25 oldu.



Feyenoord, gelecek hafta deplasmanda Heerenveen ile mücadele edecek. Twente ise sahasında Zwolle'yi ağırlayacak.



