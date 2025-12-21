Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk yarı puan durumu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını, VakıfBank zirvede tamamladı.
Son şampiyon VakıfBank, 13'te 13 yaparak 38 puana ulaştı ve devre arasına Fenerbahçe Medicana'nın 2 puan önünde lider girdi.
Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 3 Ocak 2026'da başlayacak.
İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|VS
|P
|
1
|
VAKIFBANK
|13
|13
|0
|39
|4
|38
|
2
|
FENERBAHÇE MEDICANA
|13
|12
|1
|38
|9
|36
|
3
|
ECZACIBAŞI DYNAVIT
|13
|10
|3
|33
|11
|29
|
4
|
ZEREN SPOR
|13
|10
|3
|31
|14
|28
|
5
|
GALATASARAY DAIKIN
|13
|9
|4
|31
|15
|29
|
6
|
NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER
|13
|8
|5
|26
|23
|23
|
7
|
ARAS KARGO
|13
|7
|6
|25
|20
|22
|
8
|
TÜRK HAVA YOLLARI
|13
|5
|8
|20
|28
|15
|
9
|
BEŞİKTAŞ
|13
|4
|9
|18
|31
|14
|
10
|
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|4
|9
|18
|32
|12
|
11
|
GÖZTEPE
|13
|3
|10
|15
|32
|9
|
12
|
KUZEYBORU
|13
|3
|10
|15
|34
|9
|
13
|
İLBANK
|13
|3
|10
|13
|33
|9
|
14
|
BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR
|13
|0
|13
|3
|39
|0