21 Aralık
Göztepe-Samsunspor
2-0
21 Aralık
Galatasaray-Kasımpaşa
3-0
21 Aralık
Alanyaspor-Karagümrük
2-0
21 Aralık
St.Truiden-KV Mechelen
1-0
21 Aralık
Fortuna Sittard-Alkmaar
4-3
21 Aralık
Fas-Komor Adl.
2-0
21 Aralık
E.Braunschweig-Schalke 04
2-1
21 Aralık
Nürnberg-Hannover 96
2-1
21 Aralık
Preussen Muenster-Elversberg
1-1
21 Aralık
Club Brugge-Gent
2-1
21 Aralık
OH Leuven-Cercle Brugge
0-2
21 Aralık
Royal Antwerp-Anderlecht
2-2
20 Aralık
Sion-Winterthur
0-0ERT
21 Aralık
Lausanne-FC Luzern
0-4
21 Aralık
Lugano-Young Boys
3-0
21 Aralık
Grasshopper-St. Gallen
1-2
21 Aralık
AVS Futebol SAD-Nacional
2-2
21 Aralık
Tondela-Casa Pia AC
1-2
21 Aralık
FC Volendam-S. Rotterdam
0-1
21 Aralık
Feyenoord-FC Twente
1-1
21 Aralık
Go Ahead Eagles-FC Groningen
1-1
21 Aralık
Aston Villa-M. United
2-1
21 Aralık
Hatayspor-Serik Belediyespor
1-1
21 Aralık
Arca Çorum FK-Sakaryaspor
2-0
21 Aralık
Ümraniye-A.Demirspor
5-0
21 Aralık
İstanbulspor-Vanspor FK
1-3
21 Aralık
Mainz 05-St. Pauli
0-0
21 Aralık
FC Heidenheim-Bayern Munih
0-4
21 Aralık
Girona-Atletico Madrid
0-3
21 Aralık
FC Utrecht-PSV Eindhoven
1-2
21 Aralık
Villarreal-Barcelona
0-2
21 Aralık
Elche-Rayo Vallecano
4-0
21 Aralık
Real Betis-Getafe
4-0
21 Aralık
Cagliari-Pisa
2-2
21 Aralık
Sassuolo-Torino
0-1
21 Aralık
Fiorentina-Udinese
5-1
21 Aralık
Genoa-Atalanta
0-1
21 Aralık
Santa Clara-Arouca
0-0

Gençlerbirliği - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, ligde Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta ve ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 naklen yayınlayacak ve hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER


Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson; Oğulcan, Dele-Bashiru; Metehan, Göktan, Tongya; Sekou Koita



Trabzonspor: Andre Onana; Wagner Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk; Bouchouari, Ozan Tufan; Zubkov, Muçi, Olaigbe; Augusto



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor galip gelerek hem devreye moralli girmek hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 15 puanla 13'üncü sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında puan ya da puanlar kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 7, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 6 EKSİK

Trabzonspor'dan yapılan duyuruda, Edin Visca, Okay Yokuşlu, Rayyan Baniya, Mustafa Eskihellaç, Tim-Jabol Folcarelli, Christ Inao Oluai, Paul Onuachu'nun Ankara kafilesinde yer almadığı açıklandı.

Gençlerbirliği'nde ise Moussa Kyabou, Emirhan Ünal, Abdullah Şahindere, Peter Etebo, Gökhan Akkan sakatlıkları, Mbaye Niang ise cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.

LİGDE 73. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 73. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasındaki 72 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 137 gol attı, kalesinde 67 gol gördü.

ANKARA'DA DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN SON YENİLGİSİ 10 SENE ÖNCE

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı.

En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
