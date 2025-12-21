Yunus Akgün'den yüksek form!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sakatlıktan harika bir dönüş yaptı.
Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönen milli futbolcu, ardından Samsunspor maçında asist yaptı.
Ligde geçen haftaki Antalyaspor maçında 2 asist yapan Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında ise ağları havalandırdı.
Yunus Akgün, Kasımpaşa'ya karşı da ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
