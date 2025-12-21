Türk Telekom uzatmada kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom, normal süresi 84-84 tamamlanan maçta uzatma sonunda deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-89 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith, Bleijenbergh 26, Miles, Roko Badzim 16, Mahir Ağva 15, Emre Tanışan 2, Griffin 3, Ömer Can İlyasoğlu, Cazalon 19, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı
Türk Telekom: Devoe 10, Alexander 18, Usher 3, Simonovic 14, Doğuş Özdemiroğlu 19, Berkan Durmaz 4, Ata Kahraman, Jaleen Smith 18, Trifunovic 1, Bankston 6
1. Periyot: 19-24
Devre: 46-46
3. Periyot: 68-71
Normal süre: 84-84
Beş faulle çıkanlar: 36.54 Miles, 43.69 Mahir Ağva, 44.73 Omic (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)