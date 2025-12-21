Ali Yavuz Kol: 'Hakem bize söylemişti'

Kasımpaşa forması giyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ali Yavuz Kol'un sözleri şu şekilde:
"Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda gel-gitler oldu. Maç bize de dönebilirdi. Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik. Mağlup ayrıldık 3-0. Ara var. Çok iyi çalışıp önümüze bakacağız."
